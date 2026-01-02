viernes 2  de  enero 2026
SUCESOS

Hieren a dos músicos durante concierto en Lima

El ataque ocurrió cerca de la medianoche del jueves cuando un hombre en moto disparó cuatro veces hacia la tarima donde estaban los músicos en pleno concierto

Carlos Miguel y Orquesta.&nbsp;

Carlos Miguel y Orquesta. 

Captura de pantalla/Instagram/@carlosmiguelyorquesta

LIMA.- Dos músicos de una banda de cumbia peruana resultaron heridos de bala y fueron hospitalizados después de que hombres en moto los atacaran en un concierto en una avenida de Lima, informaron este viernes las autoridades.

El atentado contra la agrupación Carlos Miguel y Orquesta es el tercero contra bandas musicales en medio de una ola de extorsiones del crimen organizado que no da tregua desde 2025.

El Ministerio Público abrió una investigación "por el delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en agravio" de dos músicos heridos, según un comunicado que difundió en las redes sociales.

Atentado

El ataque ocurrió cerca de la medianoche del jueves cuando un hombre en moto disparó cuatro veces hacia la tarima donde estaban los músicos en pleno concierto, señaló la fiscalía.

Los disparos desataron el pánico entre decenas de personas que bailaban y bebían en el evento que se realizaba en una avenida del distrito popular de Carabayllo, al norte de Lima.

Los heridos son un guitarrista peruano y un trombonista venezolano, quienes están internados en un hospital estatal, informó el Ministerio de Salud.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que uno de los músicos heridos es evacuado del escenario por sus compañeros, quienes apurados lo cargan de brazos y piernas, mientras varias personas graban con sus celulares.

"Obviamente que era hacia mí el atentado, todo va directo conmigo, pero esto es una pesadilla", dijo a la radio RPP el cantante Carlos Miguel Morales, líder de la agrupación de cumbia.

El atentado es el tercero contra grupos musicales, luego que en octubre cuatro músicos de la orquesta Agua Marina resultaron heridos de bala durante un concierto en la capital peruana.

En marzo de 2025, el cantante del grupo Armonía 10, Paul Flores, murió cuando varios sicarios en moto atacaron a balazos el ómnibus de la orquesta a la salida de un concierto en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, al este de Lima.

La cumbia es el género más popular de Perú y desde hace un año las bandas reciben amenazas de extorsión.

"No me gusta hablar del tema, pero está más claro que el agua" el motivo del ataque, dijo el líder de Carlos Miguel y Orquesta.

El auge de las extorsiones llevó en octubre al gobierno peruano a declarar el estado de emergencia en Lima y desplegar militares por la ola de criminalidad.

FUENTE: AFP

