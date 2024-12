Hija de Daddy Yankee se pronuncia en pleno divorcio de sus padres

"No han sido días fáciles, ni las mejores navidades... todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada", escribió la influencer de 24 años en un publicación en Instagram.

"Estas semanas han sido de mucho aprendizaje, ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches", finalizó Jesaaelys.

Además de dicho mensaje, la hija del intérprete urbano agregó un comentario.

"Gracias a todos los que me siguen por mi contenido, los amo. Y a los que no, pues sigan comentado con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean", sentenció.

Previo a esta reciente publicación, Jesaaelys hizo otra en la misma red social. En la misma, aparece sentada con un pastel color amarillo en el que se lee "Merry crisis".

Divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González

El noviembre pasado, Daddy Yankee confirmó que se estaba divorciando de Mireddys González, tras 25 años juntos. La noticia la dio a conocer a través de un comunicado que hizo público en redes sociales.

"Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys. Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias", escribió el puertorriqueño en un storie en Instagram.