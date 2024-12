Raphy Pina envía mensaje a Daddy Yankee y Mireddys González tras conflicto legal

Con un selfie en el que se ve a Pina junto a González y Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante, el hombre manifestó el cariño y respeto que le tiene a ambos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raphypina (@raphypina)

"Los pasados 9 años, fueron súper de aprendizaje viendo como un equipo se convertía en Familia. Tanto DY como Mireddys me dieron su confianza, respeto y apoyo en mis momentos difíciles", inició.

"No había querido abundar en este tema por lo delicado que es, doy fe de que puedo saber todas las historias de la última década, lo que podría decir que siempre se han respetado, lo que hoy en día pasa es muy triste y públicamente, si DIOS toca su corazón en la real, hablen entre sí, consideren lo justo para cada cual sin egos, y sigan felices por los caminos que Dios les conceda en el día a día. No tengo más nada que opinar si no que el mal no se apodere de sus corazones cuando queda mucho camino para seguir haciendo el BIEN. Los Amo. Rafael Pina Nieves 'Pinarazzi'", concluyó.

Audiencia

Daddy Yankee y Mireddys González se reencontraron el viernes 20 de diciembre, fecha en la que el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, citó a las partes a la primera vista judicial de la orden que el intérprete interpuso contra su esposa.

Según información de sus abogados, el juez solicitó al intérprete y a su todavía esposa que se reunieran en privado y llegaran a un consenso.

"Como parte del acuerdo, Daddy Yankee retoma la presidencia de ambas corporaciones El Cartel Récords y Los Cangris. El 26 de diciembre a las 11:00 a.m. se hará la primera reunión entre las partes para hacer el cambio correspondiente. El acuerdo estipula que 75 millones de dólares son intocables en ambas corporaciones por 30 días. El resto del dinero se mantiene en garantía y ambas partes deben tener conocimiento de las transacciones. Las transacciones de más de 100.000 dólares deben ser autorizadas por ambas partes", reseñó Despierta América.

Posteriormente, el Rey del Reguetón dijo que la situación se llevó en buenos términos. "Es un proceso que he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad".