Hija de Jennifer López revela cómo es su relación familiar

"Bueno, mi mamá es simplemente increíble. Es un ser humano tan poderoso. Es una locura. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Hay tantos adjetivos que pueden describirla de tantas buenas maneras", dijo Emme, de 12 años de edad, quien también llamó a su padre, Marc Anthony, un "padre amoroso".

Asimismo, Emme narró cómo se enteró de la nueva relación entre Jennifer y Alex.

"Al principio pensé que mamá y Alex eran amigos y pensé: 'Oh, se quedará con nosotros por mucho tiempo'. Y luego me di cuenta: 'Oh, están juntos'. Y luego dije, 'Oh, Ella y Tasha, van a ser mis hermanas'. Fue una realización repentina", expresó Emme.

Emme, quien acaba de publicar su primer libro, no solo ha aceptado a Alex como el prometido de su madre sino que también ha entablado una buena relación con las hijas de Rodríguez, Natasha, de 15 años, y Ella, de 12 años. "Siempre nos llevamos bastante bien", dijo.

Con respeto a su hermano Maximilian David, Emme aseguró que es un desafío llevarse bien.

"Él está loco, a veces es muy ruidoso en el buen sentido, por supuesto, a veces", comentó entre risas. "Sí, es un desafío llevarse bien con él porque es mi hermano", afirmó.