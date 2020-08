Jennifer López apoya a su sobrino transgénero

"Brendon es mi sobrino y esta es su historia. Draw With Me es un cortometraje acerca de cómo se debe aceptar el cambio y los desafíos con amor; sabiendo que cuando hacemos todo, es posible. Por favor, disfruta de los primeros cinco minutos de esta increíble historia", escribió Jennifer López en su Instragram.

"El corto es importante y oportuno en su historia y su mensaje. Es una historia que es muy cercana a mi corazón porque se trata de mi familia. Se trata de aceptar el cambio y los retos con amor y saber que cuando hacemos eso, cualquier cosa es posible", comentó López en el video al referirse a la producción audiovisual de su sobrino, que nació niña pero en su momento no se identificaba con el género.

El documental muestra pinturas del sobrino de López, entrevistas de su hermana Leslie y parte de la familia de Brendon.

"Fue en octavo grado que finalmente me sentí cómodo con decir que soy trans", afirmó Brendon, quien en la infancia le recalcaba a su mamá que no era una niña.

"No debo sentir miedo al decirle a la gente quién soy. No voy a cambiar quién soy porque a alguien no le gusta", comentó el adolescente.

"Brendon se define como género no binario o género fluido, ya que no se identifica con una sola identidad de género", llegó a reseñar la revista People.

Por otra parte, la publicación de la revista también reveló un triste episodio. "Brendon intentó suicidarse y eso le abrió los ojos a sus padres sobre el gran dolor que estaba sintiendo", dijo Leslie Ann López.

Jennifer López aseguró que Draw With Me estará próximamente disponible en VOD.