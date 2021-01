Hija de Mariana Levy recibe apoyo de su padre

“Tengo a mi hija mayor en un un proyecto; está cerca de mí”, declaró Ariel López Padilla a Mezcalent. “Le digo: 'No te voy a borrar los golpes que te da la vida ni te voy a pedir que tomes decisiones que tú no quieras tomar, pero si me permites y escuchas, vas a poder ahorrarte tiempo'", agregó el actor y bailarín profesional de 58 años de edad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por maría (@marialevyy)

Además de compartir proyecto de trabajo, Ariel también aconseja a su hija en su faceta como empresaria. "Ahora ya está produciendo, tiene su compañía y yo le digo que es una nueva generación, que tiene que ser autosuficiente, autosustentable”, dijo. "Ya no dependes de ninguna empresa y todo lo que te propongas realizar lo vas a realizar", le ha expresado a María López Levy, su primogénita de 24 años de edad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por maría (@marialevyy)

Por otra parte, el intérprete comentó cómo lleva su rol de padre ante la profesión que ejerce. "Mi mayor satisfacción es que tengo a mis hijos sanos. Siempre fui muy celoso, siempre dije que no quería ser un actor muy famoso o millonario si mis hijos están mal. Yo quiero tener hijos felices más que un Oscar", manifestó Padilla, quien en estos momento tiene como esposa a Paulina Mancilla, madre de sus dos otros hijos: Julia y Santiago.