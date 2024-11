Hija mayor de los Obama se quita profesionalmente apellido paterno

En el reporte, la revista especializada trajo a colación una entrevista que ofreció el expresidente en The Pivot Podcast donde dio su punto de vista sobre la decisión de Malia.

Malia Obama-afp 2.jpg La directora de cine estadounidense e hija del ex-presidente estadounidense Malia Ann Obama llega para asistir a la ceremonia de apertura de la 50ª edición del festival de cine estadounidense de Deauville, el 6 de septiembre de 2024 en Deauville. AFP/Lou Benoist

Reacción de Barack Obama

"El desafío para nosotros es permitirnos brindarles cualquier ayuda. Y es que ellas (Sasha y Malia) son muy sensibles con estas cosas. Son muy necias", expresó Barack.

"Al enterarse de que Malia había optado por no firmar como Obama, Barack recordó haberle dicho que aún así la gente los seguiría relacionando como la ex familia presidencial. "Yo le decía: 'sabes que sabrán quién eres'", explicó. "Y ella me dijo: '¿Sabes qué?, quiero que lo vean por primera vez y que de ninguna manera tengan esa asociación'. Así que creo que nuestras hijas hacen todo lo posible para no sacar provecho de la posición que una vez tuvieron", detalló HOLA!.

Malia, de 26 años, y su hermana, de 23, decidieron mudarse a Los Ángeles para estudiar en la universidad y, posteriormente, trabajar en la industria del entretenimiento.