martes 7  de  octubre 2025
Ryan Murphy lleva a Netflix historia del asesino serial Ed Gein

La serie "Monster" es uno de los mayores éxitos de Netflix. Las temporadas anteriores abordaron la historia de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez

Captura de Pantalla del tráiler de Monster: La historia de Ed Gein, Netflix

Captura de Pantalla / Monster: La historia de Ed Gein / YouTube Netflix
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La tercera temporada de la serie antológica, Monter, llega a Netflix de la mano de su creador Ryan Murphy para contar la historia de Ed Gein, el infame asesino que inspiró películas de terror como Psicosis y La masacre de Texas.

Para Murphy, quien se dio a conocer por la exitosa serie musical Glee, adaptar la historia de Gein para la pantalla no fue una decisión sencilla. "Solo escribo o dirijo lo que me interesa explorar, a veces para descubrirlo por mí mismo. Así que lo que hago es algo personal."

Embed

Monster es uno de los mayores éxitos de Netflix desde su estreno en 2022. La primera temporada, La historia de Jeffrey Dahmer, hizo historia al ser una de las cuatro únicas series de la plataforma en superar los mil millones de horas de visualización en sus primeros 60 días.

Por su parte, la segunda temporada, La historia de Erik y Lyle Menéndez, dominó el top 10 de Netflix durante semanas tras su estreno en septiembre de 2024.

El papel de Ed Gein está protagonizado por el actor Charlie Hunnam, estrella de la serie Hijo de la anarquía. Durante su preparación para el rol, Hunnman confesó haber perdido alrededor de trece kilos.

"Encontrar la verdad fue todo el proceso. Nos interesaba mucho más por qué Ed hizo lo que hizo que explorar lo que hizo", contó a la revista People durante el estreno de la serie.

¿Quién fue Ed Gein?

Durante los años 50, Ed Gein confesó haber asesinado a múltiples mujeres en el área rural de Wisconsin y saqueado numerosas tumbas para fabricar artículos domésticos y ropa con restos humanos.

Nacido en Wisconsin, inicialmente llenó su casa de partes de cuerpos, incluyendo genitales, lo que alimentó las teorías de necrofilia. Sus crímenes escalaron hasta el asesinato, y en 1957 fue arrestado por matar a Bernice Worden, dueña de una ferretería local.

Aunque lo encontraron culpable durante el juicio, Gein fue declarado demente e incapacitado para ser juzgado, y pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas. Era conocido por los apodos de El Carnicero de Plainfield y El Monstruo de Plainfield.

Monster: La historia de Ed Gein ya está disponible en Netflix.

