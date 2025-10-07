Jennifer López y Ben Affleck posan juntos por primera vez tras divorcio

Ben Affleck y Jennifer López asisten a la celebración de ELLE's Women in Hollywood en Nya Studios el 5 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California, meses antes de su divorcio.

MIAMI.- Nueve meses después de firmar el divorcio, Jennifer López y Ben Affleck posaron juntos durante una inesperada reunión en el estreno de la nueva película El beso de la mujer araña, protagonizada por la actriz y en la que ambos figuran como productores ejecutivos.

La mediática pareja, que se separó legalmente en febrero de este año luego de su matrimonio en 2022, se reencontró en la alfombra roja del evento que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Las imágenes en las que intercambian sonrisas no tardaron en viralizarse en redes sociales.

CINE Primer vistazo al musical de Jennifer López "El beso de la mujer araña"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por E! News (@enews)

Dentro de la sala de cine, Affleck elogió la actuación de su ex esposa.

“Esta película es exquisita. Jennifer, eres increíble”, expresó el actor en un video obtenido por la revista People.

Más temprano, durante una entrevista con Craig Melvin en Today, López también emitió comentarios positivos sobre el director de Argo. "Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho, y siempre le daré ese crédito".

Recientemente, la actriz había comentado que el proyecto había sido posible gracias a la intervención de Artists Equity, productora independiente que Affleck fundó en 2022 junto a su amigo, el actor Matt Damon.

Durante la entrevista a Today, la cantante de On the Floor explicó cómo la grabación del musical basado en la novela de Manuel Puig la ayudó a recuperarse tras el divorcio.

“Es gracioso porque la historia habla de escapismo. Trata de cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí, y realmente me ayudó a superar un momento difícil en mi vida personal”, expresó.