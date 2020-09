Hijas mayores de El Puma: "Los hijos no son desechables"

"Que quede claro que no estamos promoviendo escándalos y nuestra intención no es ventilar cosas... porque al fin y al cabo se trata de nuestras vidas. Lo que sí está claro es que los hijos no se exponen a agresiones, a repudios, al escarnio público, eso no se hace", expresó la mayor de las hijas, Liliana.

Asimismo, Lilibeth aseguró que los patrones de conducta de El Puma no son ejemplares.

"Hay mucho por decir, pero nosotras escogimos no hacerlo, a menos que nos veamos nuevamente en la necesidad de salir a defendernos porque él insista en desprestigiarnos, desvirtuarnos y difamarnos para promocionarse en sus series o libros. Pretende dar enseñanzas de vida incoherentes, no hay ilación entre lo que predica y lo que practica y sus patrones de conducta no son ejemplos a seguir. No quisimos seguir tocando el tema porque todos hablamos de Dios, pero alguien tiene que mostrarlo", indicó Lilibeth.

Luego, Liliana finalizó las declaraciones y enfatizó que los hijos no son desechables ni errores de la vida.

"Es muy importante recalcar que los vínculos entre padres e hijos son inquebrantables, van más allá de los lazos sanguíneos y esos lazos son espirituales y son eternos. Los hijos no pueden ser negados ni mucho menos ignorados, los hijos -oigan bien- no son desechables, los hijos no son errores porque simplemente Dios no se equivoca", concluyó la actriz, de 53 años de edad.

Las hijas del intérprete de Dueño de nada se han manifestado, ahora por segunda vez, luego de las declaraciones de éste al contestar a la pregunta que la periodista Luz María Doria le hizo en una transmisión en vivo: ¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas paces? ¿O Lilibeth o Galilea [su nieta]?

“No pasa nada”, nos vemos en el cielo”, respondió El Puma, quien publicó en julio el libro Para qué vivir.