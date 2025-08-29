Hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony confiesa que ocultaba quiénes son sus padres

MIAMI.- Ryan Muñiz, el menor de los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony, se abre paso en la industria del entretenimiento; específicamente en el modelaje. Pese a tener 22 años, el joven se ha mostrado maduro desde temprana edad reconociendo que sabe lo que es estar expuesto a la fama de forma indirecta.

Recientemente, en una entrevista que concedió a la revista puertorriqueña Magacín, Ryan confesó que cuando era pequeño evitaba revelar quiénes eran sus padres.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ry (@ry_muniz_torres)

¿El motivo de su decisión? Deseaba que las personas que estuvieran a su alrededor realmente quisieran compartir un vínculo con él y no ser parte de su vida por el interés de estar cerca de dos figuras públicas.

"Cuando era niño, la gente me preguntaba a qué se dedicaba mi familia, y yo solía decir que mi papá trabajaba en Best Buy, porque no quería que supieran la verdad", comentó. "También era una forma de saber qué personas eran genuinas en mi vida y cuáles simplemente querían aprovecharse".

Sin embargo, en momentos sus esfuerzos se veían truncados cuando alguien en la calle le reconocía y le solicitaba una foto. "Siempre hay alguna persona latina que me reconoce y pide una foto o algo por el estilo".

Construyendo el futuro

No obstante, hoy se muestra con mayor seguridad. Y aunque nunca se ha sentido avergonzado por ser hija de una ex Miss Universo ni de una estrella de la salsa, aspira construir su éxito con esfuerzo y mérito propio, y dejando a un lado las comparaciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Magacín (@magacin)

En este sentido, si bien se siente cómodo con el modelaje no descarta que en el futuro quiera incursionar en la música.

"No estoy muy seguro de hacia dónde quiero ir, porque tengo como tres cosas en mente. Puedo dedicarme a hacer ropa y ser modelo a tiempo completo, o puedo dedicarme a la música. Todo me parece chévere. Realmente no quiero enfocarme en una sola cosa, quiero ser alguien que puede hacer de todo, supongo".