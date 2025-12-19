viernes 19  de  diciembre 2025
Aseguran que hijo de Rob Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia

Aparentemente a Nick Reiner se le había recetado un nuevo tratamiento, y desde entonces su comportamiento era errático y peligroso

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Michael Loccisano
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El hijo de Nick Reiner y Michele Singer Reiner, Nick Reiner, acusado de asesinar al cineasta y la productora, fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del homicidio, según informa TMZ.

En una nueva actualización sobre el caso, el portal destaca que al hombre de 32 años se le había recetado un nuevo tratamiento, y desde entonces el comportamiento de Nick era alarmante, errático y peligroso.

"Recientemente había recibido atención en un centro de rehabilitación de Los Ángeles especializado en enfermedades mentales y abuso de sustancias. Nos dicen que el centro cobra 70.000 dólares al mes... y muchos padres ricos y poderosos envían allí a sus hijos con problemas", reseña TMZ.

Las fuentes consultadas por el medio señalan que entre tres y cuatro semanas antes del 14 de diciembre, los médicos que trataban a Nick le habían cambiado la medicación, y esto hizo que su comportamiento fuera errático. "Los médicos intentaban ajustar la medicación para que Nick se estabilizara, pero no funcionaba", agrega el portal.

Una fuente le dijo a TMZ que Nick había perdido la cabeza con el tratamiento.

"Nuestras fuentes también dicen que el abuso de sustancias de Nick estaba empeorando la esquizofrenia", concluye el artículo.

