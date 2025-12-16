Rob Reiner mantuvo una discusión con su hijo en fiesta de Conan O'Brien

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.

MIAMI.- Nuevos detalles trascienden sobre las horas previas a la muerte de Rob y Michelle Reiner . Según lo expuesto por la revista People y TMZ , el cineasta mantuvo una calurosa discusión con su hijo durante una celebración de navidad que ofreció Conan O'Brien en su casa la noche del 13 de diciembre.

Fuentes aseguraron a los medios que la confrontación fue fuerte y varios de los invitados pudieron escucharla.

"Nick estaba asustando a todos, actuando como un loco, preguntando a la gente si eran famosos", dijo un insider a la revista People.

Tras la confrontación, Rob y Michele abandonaron la fiesta.

Asimismo, personas cercanas a la pareja aseguran que Michelle había expuesto la preocupación de ambos por la salud de Nick, quien lidia con adicción a sustancias.

"Nuestras fuentes familiares añaden que Michele había estado angustiando a sus amigos durante los últimos meses porque ella y Rob estaban desesperados por la enfermedad mental de Nick y sus supuestos problemas de abuso de sustancias, y no sabían qué hacer. Decían: 'Lo hemos intentado todo'", reseña TMZ.

Asesinato

El domingo 14 de diciembre, el cineasta y la productora fueron hallados sin vida por su hija Romy.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la casa de los Reiner alrededor de las 15:30, hora local, para brindar asistencia médica. Trascendió que la pareja yacía con el cuello cortado y algunas puñaladas.

Según los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick fue detenido y se encuentra bajo fianza de cuatro millones de dólares.