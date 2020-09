Hijo de María Celeste Arrarás debuta en la música

Space es el primero de tres temas compuestos por Adrián Vadim y Someillan que relatan vivencias que han marcado al joven y que llevan un mensaje directo al corazón.

"El tema habla acerca del difícil proceso de aceptar el comienzo del fin de una relación, que muchas veces surge cuando la persona amada pide espacio. Todo ese dolor se refleja en el aspecto musical de Space, explicó Someillan. "Es una canción pop suave y sentimental. Los elementos electrónicos y los sintetizadores se combinan con un riff de guitarra de jazz y una voz suave y melancólica para transmitir un mensaje de nostalgia y angustia”, agregó el productor musical.

Como parte de esta colaboración, también está el tema Just Who I Am, un himno a la búsqueda de la razón de ser y de la identidad para tratar de reconciliar el pasado con el presente y el futuro. En esta canción, Adrián Vadim comparte su historia personal de abandono y renacimiento con un rango vocal que le sale de las entrañas.

A estas canciones, también se suma Sunrise, Blue Eyes, que relata un encuentro furtivo, pero inolvidable del amor a primera vista entre dos jóvenes que se cruzan las miradas en un bar.

Space estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 25 de septiembre.

Adrián Vadim y su historia de amor

En el año 2000, María Celeste y su entonces esposo, Manuel Arvesu, de origen cubano, viajaron hasta un suburbio de Moscú llamado Stupino para visitar el orfelinato donde se encontraba su futuro hijo, el pequeño Vadim.

La pareja, que ya tenía un hijo biólogo llamado Julián y que esperaba el nacimiento de una niña a la que llamarían Lara, no dudó en adoptar al pequeño ruso que les robo el corazón. Y fue así como lo bautizaron con el nombre de Adrián Vadim.

A los 18 meses Adrián Vadim llegó a los Estados Unidos albergado en el seno de su nueva familia en la ciudad de Miami, donde creció junto a sus nuevos hermanos en un hogar bilingüe.

María Celeste Arrarás y su hijo Adrián Vadim.jpg La periodista María Celeste Arrarás junto a su hijo, Adrián Vadim, quien ahora incursiona en el mundo de la música. Cortesía/Prensa

Hace dos años, Adrián Vadim cantaba en la ducha a todo pulmón y su mamá se acercó para pedirle que bajara la radio, sin imaginar que era su propio hijo el que cantaba. Fue así como descubrió el talento del joven, quien entonces le confesó que la música era su gran pasión.