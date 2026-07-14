martes 14  de  julio 2026
POLÉMICA

Hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan en proceso de retirarse apellido paterno

Según recoge People y otros medios, Maddox y Zahara han publicado un aviso legal con su intención de cambiarse el apellido en un medio público

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de María durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de "María" durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Vía Dimitrios Kambouris/Getty Images

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Maddox y Zahara, dos de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya están en pleno proceso legal para quitarse el apellido de su padre, según publican varios medios estadounidenses. Algo que ya hizo hace dos años su hermana Shiloh, mientras que Vivienne y Knox ya no lo usan, al menos públicamente.

Jolie y Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptados - Maddox, de 24 años, Pax (22) y Zahara (21)- y tres biológicos: Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne, de 18.

Lee además
Barbara Palvin y Dylan Sprouse asistieron a una cena privada organizada por PAIGE en Carbone, en Sadelles, el 10 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York, con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York.
CELEBRIDADES

Dylan Sprouse y Barbara Palvin revelan género de su primer bebé
La actriz Ana de Armas posa en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
FAMOSOS

Aseguran que Ana de Armas y Beto Montenegro están saliendo

Proceso

Según recoge People y otros medios, que muestran documentos judiciales, Maddox y Zahara han publicado un aviso legal con su intención de cambiarse el apellido en un medio público. Esta prueba de publicación es, según la legislación de California, el primer paso requerido para cambiarse de nombre. Ambos cumplieron con este requisito en el diario Los Angeles Daily Journal.

Zahara publicó el suyo el jueves 9 de julio, mientras que Maddox lo hizo el martes 7 de julio, señala People. Las audiencias para ratificar su solicitud han sido fijadas para Zahara el 28 de septiembre, y para Maddox, el 14 de septiembre de este año.

En agosto de 2024, People también confirmó que Shiloh había cambiado legalmente su nombre a Shiloh Jolie y que había presentado la solicitud el 27 de mayo de ese mismo año, fecha que coincidía con su 18 cumpleaños.

Poco después de que Shiloh se cambiara el nombre, una fuente cercana a Pitt declaró a People que el actor conocía el cambio y que el actor estaba "disgustado". "Para Brad, por supuesto, no es fácil enfrentarse a los recordatorios de que ha perdido a sus hijos. Él los ama y los hecha de menos", señala la misma fuente.

Una de las mellizas biológicas de la pareja de actores, Vivienne, también se ha distanciado del apellido Pitt. En el programa de mano de mayo de 2024 de The Outsiders, el musical de Broadway que produjo su madre y en el que aparece como ayudante de producción, figuraba en los títulos de crédito como Vivienne Jolie.

Mientras que Knox aparecía como Knox Jolie en su certificado de graduación del instituto de este mismo año, pero no se sabe si ha iniciado el proceso legal para eliminarlo.

De esta forma, solo Pax sigue usando el apellido Jolie-Pitt y además mantiene relación con algunos miembros de la familia de su padre, según publicó recientemente Page Six.

Divorcio

Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en 2016, aunque su divorcio no se hizo efectivo legalmente hasta 2024.

Ese año, una representante de Brad Pitt declaró a la revista People que el actor no tenía contacto con sus hijos adultos. Por aquel entonces, aún mantenía visitas con sus hijos menores -Knox y Vivienne-, que alcanzaron este 12 de julio la mayoría de edad.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Padre de Christian Nodal habla sobre supuesto conflicto con el cantante

Hijo de princesa Mette Marit de Noruega deja la cárcel y cumplirá condena domiciliaria

Hallan sin vida a bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro desaparecido en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Seguridad nacional

Trump anuncia que EEUU investiga si Irán almacena drones en Cuba: "Si los tienen, nos encargaremos"

Te puede interesar

Investigadores del FBI trabajan en la escena de un supuesto tiroteo que involucra al ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.
Investigación

ICE ordena a sus agentes suspender temporalmente los controles de tráfico tras muerte de dos migrantes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
DISCURSO

Trump anticipa un "gran anuncio" sobre integridad y transparencia electoral en EEUU

Imagen del USS Abraham Lincoln.
OFENSIVA

EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval

Jorge A. García: el dolor a flor de piel por haber perdido a 14 familiares. 
CUBA

Remolcador 13 de Marzo, un crimen que aún clama justicia

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas
TRAGEDIA

EEUU hace alianza con médicos venezolanos en el país para reforzar ayuda tras los devastadores sismos