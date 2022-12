Hollywood se enluta por la muerte de Kristie Alley

OBITUARIO Muere Brad William Henke de "Orange Is The New Black"

Sus hijos True y Lillie Parker confirmaron la información a través de un mensaje en sus cuentas de Twitter; su manager, Donovan Daughtry, también ratificó lo dicho por los hermanos.

“A pesar de lo icónica que era en la pantalla, era una madre y abuela aún más increíble”, aseguraron True y Lillie.

Trayectoria

Sus primeras apariciones en televisión fueron como concursante de un programa de juegos, en The Match Game, en 1979, y Password, en 1980. Más tarde, debutó en la pantalla grande con Star Trek: The Wrath of Khan, de 1982.

Kristie Alley dio vida a Rebecca Howe en la comedia Cheers de NBC, la cual fue transmitida entre los años 1987 hasta 1993, y protagonizó junto a Ted Danson . La actriz llegó al programa luego de que saliera Shelley Long.

En 1991, Alley se alzó con un Emmy como mejor actriz principal por su rol. “Solo agradezco a Dios que no tuve que esperar tanto como Ted”, dijo cuando recibió el reconocimiento.

Más tarde, en 1993 volvió a consagrase con el Emmy, pero esta vez como mejor actriz principal por su interpretación en la película para televisión de CBS La madre de David.

En 1989 su carrera dio un impulso al protagonizar Look Who's Talking, en donde dio vida a una madre soltera de Nueva York. En el filme, los pensamientos del hijo de Alley podían entenderse, y fue Bruce Willis quien dio voz a estos.

La comedia tuvo una secuela de 1990, Look Who's Talking Too, y en 1993, Look Who's Talking Now.

Tras conocerse la noticia, John Travolta, su coprotagonista en la trilogía, le rindió homenaje en una publicación de Instagram.

"Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido", dijo Travolta, junto con una foto de Alley. "Te amo, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver".

También obtuvo papeles en Summer School, de 1987; Village of the Damned, de 1995; y Drop Dead Gorgeous, de 1999.

El nuevo milenio

En la primera década del 2000, Kristie Alley interpretó una versión ficticia de sí misma en la serie de Showtime Fat Actress, un programa que extrajo comedia de su tratamiento público y mediático sobre su aumento y pérdida de peso.

En 2010, volvió a abordar el tema en la serie de telerrealidad de A&E de 2010 Kirstie Alley's Big Life, programa en el que narró su proceso para perder peso, mientras trabajaba como madre soltera.

Aseguró que lo que la impulsó a realizar el programa fueron los rumores que se mostraban en los tabloides.

“Dicen cualquier cosa mala que puedas decir sobre mí”, dijo Alley a la agencia de noticias AP en ese momento. “Nunca me derrumbé, me desmayé. Lo único cierto es que engordé”, agregó.

En sus últimos años, Alley participó en Dancing With the Stars (2011); Scream Queen,s entre 2015 y 2016; y a inicio de este 2022 participó en la serie The Masked Singer, donde usó un disfraz de bebé mamut.

