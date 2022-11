Muere Christine McVie, integrante de Fleetwood Mac

"Estaba en compañía de su familia", siguió el escrito. "Le pedimos amablemente que respete la privacidad de la familia en este momento tan doloroso, y nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una músico venerada que fue amada universalmente".

Desde Fleetwood Mac, la banda en la que saltó a la fama, se lamentó su muerte. "Era realmente única, especial y talentosa sin medida", se leyó en un post compartido en redes sociales.

McVie se unió a la banda de rock en el año 1970; sin embargo, previamente trabajó en la banda de blues Chicken Shack en condición de pianista.

En sencillos exitosos como Oh Daddy , Songbird y Don't Stop, se puede escuchar su voz.

Además del trabajo en las dos mencionadas bandas, la talentosa artista también presentó tres discos en solitario.

"Era la mejor músico que alguien podía tener en su banda y la mejor amiga que alguien podía tener en su vida. Fuimos muy afortunados de tener una vida con ella. Individualmente y juntos, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que hemos tenido. La echaremos mucho de menos", agregó en su comunicadola banda Fleetwood Mac.

En una de sus últimas apariciones públicas, McVie asomó que su salud no estaba a tope. En una entrevista el año pasado a la revista The Rolling Stone, la tecladista dijo que no se sentía físicamente preparada para asumir una última gira.

"Tengo bastante mala salud", lamentó. "Tengo un problema crónico de espalda que me debilita. Me pongo de pie para tocar el piano, así que no sé si realmente podría hacerlo físicamente"