domingo 19  de  abril 2026
PREMIOS

Hollywood se reúne para entregar los llamados "Óscar de la ciencia"

El galardón, cofundado por filántropos y empresarios de la tecnología, celebra los avances científicos de investigadores en todo el mundo en diversas áreas

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024. 

 

 

AFP/Pedro Ugarte

LOS ÁNGELES.- Celebridades del cine, la música y el deporte se reunieron este sábado en Santa Mónica (California) para los Premios Breakthrough, conocidos como los "Óscar de la ciencia". El galardón, cofundado por filántropos y empresarios de la tecnología, celebra los avances científicos de investigadores en todo el mundo en diversas áreas.

"Estas son algunas de las personas más heroicas e inspiradoras que tenemos en el mundo", dijo a la AFP Edward Norton.

Lee además
El director, productor y guionista estadounidense Steven Spielberg posa durante una sesión fotográfica para la película The Fabelmans, presentada como Homenaje en la Berlinale, el 21 de febrero de 2023 en Berlín.
CINE

Steven Spielberg prioriza realidad sobre ficción en "Disclosure day"
Representantes institucionales y empresariales durante el encuentro Sevilla-Miami |  De izquierda a derecha (fila superior): Rocío Sañudo Limón (Lemon Media), Jordi Boada (TRADE), Santiago García Dils (Sevilla City Office), Rafael Carmona (Autoridad Portuaria de Sevilla), Juan Carlos Pereira (Spain-US Chamber of Commerce y José Marquina (Bernardo de Gálvez Bussines Club). Fila inferior: Javier Yraola (Consulado de España en Miami), Aylton Sousa (Amazon Web Service), Angie Moreno (Ayuntamiento de Sevilla) y Jorge Molinero (Club Victoria).
EMPRESARIOS

Miami reúne a líderes empresariales de alto nivel para apoyar la conexión aérea directa con Sevilla

Para el actor de Historia Americana X" es "más (importante) que nunca" participar en este tipo de iniciativas.

"Estados Unidos tiene la administración más anticiencia de su historia (...) Creo que siempre fue importante, pero si hay un momento especialmente importante de subrayar la contribución que este tipo de trabajo nos da, es ahora", afirmó.

El escalador Alex Honnold coincidió, y apostó porque "las idas y venidas del clima político sean a corto plazo en comparación con el esfuerzo de largo aliento que requiere conquistar este tipo de logros en conocimiento humano".

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, destacó que la colaboración de su tecnología con algunos de los científicos premiados "está acelerando las cosas cada vez más, permitiéndoles descubrir nuevas cosas y llevarlas al mundo más rápido de lo que podían antes".

Historia

La Fundación Breakthrough fue fundada por Sergey Brin, cofundador de Google, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, los mecenas de la ciencia Julia y Yuri Milner, y Anne Wojcicki, la directora ejecutiva de 23andMe.

La 12ª edición de los premios otorgó seis premios, de 3 millones de dólares cada uno, en el área de ciencias de la vida, físicas fundamentales, matemáticas y salud, entre otras disciplinas.

El matemático francés Frank Merle, laureado por estudiar ecuaciones no lineales que describen el comportamiento de fluidos y láseres, entre otros, recordó que el financiamiento es "esencial" para la ciencia.

Merle saludó la importancia del premio y subrayó que "la ciencia es una de las bases de nuestra civilización", agregó.

Ben Affleck, Lily Collins, Robert Downey Jr., Gigi Hadid, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Gal Gadot, Naomi Watts y su esposo, Billy Crudup, también asistieron al evento, junto a personalidades tan diversas como Bill Gates y Paris Hilton.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Museo del Prado examina cómo la fotografía cambió la mirada artística en el siglo XIX

Tokischa lanza álbum debut titulado 'Amor y Droga'

Zaragoza, una visita indispensable

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas participan en una manifestación de organizaciones sindicales, estudiantiles y gremiales para exigir aumentos salariales 
CRISIS

"Venezuela es una bomba de tiempo"

El país cuenta con más de 2,600 facultades universitarias.
EEUU

Nuevo reporte sobre mejores universidades

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus seguidores en el escenario de la Puerta del Sol de Madrid el 18 de abril de 2026. video
ACTO EN MADRID

María Corina Machado ante miles de compatriotas: "Venezuela será libre porque así lo decidimos"

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó bien claro que la fase final del plan concebido por EEUU contempla una transición a la democracia con elecciones libres en Venzuela video
POLÍTICA

María Corina Machado: Trump puso en riesgo a ciudadanos de su país "por la libertad de Venezuela"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
GUERRA

Trump envía este lunes una delegación para negociar con Irán en Pakistán

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
GUERRA

Trump envía este lunes una delegación para negociar con Irán en Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
SUCESOS

Dos soldados de EEUU resultan heridos por el ataque de un oso en Alaska

El país cuenta con más de 2,600 facultades universitarias.
EEUU

Nuevo reporte sobre mejores universidades

Los congresistas Carlos Giménez y María Elvira Salazar entregan una proclama al presidente de la Brigada 2506, Rafael Montalvo.
CONMEMORACIÓN

Inauguran nuevo Museo y Biblioteca de la Brigada 2506 en Miami

Representantes institucionales y empresariales durante el encuentro Sevilla-Miami |  De izquierda a derecha (fila superior): Rocío Sañudo Limón (Lemon Media), Jordi Boada (TRADE), Santiago García Dils (Sevilla City Office), Rafael Carmona (Autoridad Portuaria de Sevilla), Juan Carlos Pereira (Spain-US Chamber of Commerce y José Marquina (Bernardo de Gálvez Bussines Club). Fila inferior: Javier Yraola (Consulado de España en Miami), Aylton Sousa (Amazon Web Service), Angie Moreno (Ayuntamiento de Sevilla) y Jorge Molinero (Club Victoria).
EMPRESARIOS

Miami reúne a líderes empresariales de alto nivel para apoyar la conexión aérea directa con Sevilla