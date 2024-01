Homenaje a José Martí en el 171 aniversario de su nacimiento.

Fruto del trabajo investigativo de Vidal y Franco son los libros José Martí: a la lumbre del zarzal, Los Versos Libres de José Martí: notas de imágenes y Lo de Puerto Príncipe. José Martí entre armas, bandidos y traidores. También ha publicado ensayos y artículos como: “El ritmo semántico como principio estructurador de los Versos Libres”, “Amor con amor se paga: un proverbio inmenso”, “24 de febrero de 1895, Desencuentro: Martí, Gómez y Maceo”, “Fernando Poo, 1869: Destino final” y “El Homagno de José Martí: unas notas al margen”.

¿Qué puede decirse acerca de la fecha y las circunstancias en que fueron escritos los versos que integran Polvo de alas de una gran mariposa?

Los versos que integran Polvo de alas de una gran mariposa recorren toda la década de 1880 hasta probablemente 1892. De manera que no es un poemario de transición o de arrebato juvenil, tampoco de simples referencias a posibles versos futuros. El modo distinto con que ensaya la métrica, el estilo, la entonación y los temas (en especial, amor, erotismo, mujer, belleza, verso) respecto a los tres poemarios conocidos, lo ubica como un conjunto legítimo y autónomo dentro del contexto de la poesía martiana. Es otra aproximación al quehacer creador, distinto y no transicional, de vida y no de período, de oficio y no referencial.

¿Existe alguna vinculación temática, composicional o estilística con los otros tres poemarios martianos (Ismaelillo, Versos libres y Versos sencillos)?

Polvo de alas de una gran mariposa es un poemario dedicado casi íntegramente al tema del amor (en tanto erotismo y relación carnal se refiere). El vínculo con otros poemarios del autor obedece, en lo fundamental, al misterio de la concurrencia espacio y tiempo, especialmente con Versos libres e incluso Ismaelillo, en los que trabajaba simultáneamente durante la década de 1880. Existen otros temas, aunque de menor presencia como son el destierro, la gran ciudad y quizás la ausencia de la esposa, que no llegan a constituirse en asuntos distintivos del poemario.

¿Qué características distinguen a este libro del resto de la producción poética de José Martí?

Es un poemario dedicado al misterio del amor como sentimiento compartido y, a la vez, prohibido. No sabemos quién inspiró estos versos, pero sí que la misteriosa e innombrable dama es causa de la angustia que deja deshabitada el alma del poeta. Pero Martí no habla en ellos de cualquier angustia, sino a condición de vivir dos o varias soledades en una.

En cuanto a estilo y métrica, Polvo de alas de una gran mariposa es todo un catauro sinfónico experimental que discurre entre pavanas, madrigales y epigramas, cuya caracterización formal, funcional y semántica según estos tipos estróficos marca la diferencia con el resto de las colecciones martianas que hasta ahora conocemos.

¿Qué le aporta a la obra poética martiana Polvo de alas de una gran mariposa?

Es el último poemario de Martí en el que se sabe estuvo trabajando durante más de una década. Quizás sea el que mejor recorre los periplos más convulsos de la vida íntima y pública del poeta que sentencia: “Para la poesía: / Armonía —no artificio.” De hecho, existe todo un halo de misterio en torno a estos versos que hasta hoy no sabemos quién los inspiró. Mujer, pasión y verso dan la clave de la nota amorosa de este conjunto poemático.

¿Cómo se llega a conocer de la existencia de esta obra y cuándo se editó por primera vez?

No es hasta la publicación de las Obras Completas de Martí, con el sello editorial Trópico (entre 1936 y 1949), que Gonzalo de Quesada y Miranda hijo de Gonzalo Quesada y Aróstegui saca a la luz una serie de poemas bajo el título Polvo de alas de mariposa, compilados a partir de una lista de versos esbozados por Martí en cuyo margen aparece la frase de su puño y letra Estos versos son polvo de alas de una gran mariposa. Al compilador le pareció oportuno parafrasear la misma idea para titular el nuevo grupo de versos como Polvo de alas de mariposa, al que agrega un segundo manojo de poemas La pena como un guardián, también nombrados por él mismo a partir del primer verso del poema que inicia esta segunda nueva serie que por su forma, tono y estilo se asemejan al primer grupo.

¿Qué edición recomendarías a los lectores y por qué?

Recomiendo la edición hecha por Emilio de Armas, José Martí. Polvo de alas de una gran mariposa, publicada bajo el sello editorial Emmanuel, Colección Entre Ríos, 2018. Esta edición se basa en la transcripción de los manuscritos originales en la que Emilio de Armas trabajó como parte del equipo editorial de la Edición Crítica de la Poesía Completa de José Martí, en 1981. Se trata de una edición fiel a la esbozada por Martí.

¿En qué nuevos proyectos de investigación o libros trabajas actualmente? ¿Alguno tiene que ver con José Martí?

Precisamente en estos momentos estoy trabajando en un libro que tiene como título provisional “Polvo de alas de una gran mariposa: el último poemario de José Martí”. Ya está armado, solo me falta el cierre. Siempre, por supuesto, aparecen nuevas ideas o datos que incorporo de inmediato. Comencé a escribirlo a partir de notas y apuntes que hice ya hace alrededor de veinte años. Quizás salga de imprenta en junio.

Además le dedico parte de mi tiempo a reunir algunos ensayos sobre temas históricos como el alzamiento del 10 de octubre, que marca el inicio de la primera guerra por la independencia de Cuba; las deportaciones de cubanos a la isla de Fernando Poo en el siglo XIX, la reunión de La Mejorana, en 1895, a la que asistieron Antonio Maceo, Máximo Gómez y José Martí para acoplar los planes y el curso de la segunda gesta independentista.

También estoy considerando publicar la correspondencia que sostuve con el padre Carlos Manuel de Céspedes, tataranieto de Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, primer presidente de la República de Cuba en Armas, y con Carlos Ripoll, historiador cubano que dedicó su vida al estudio de la obra martiana.