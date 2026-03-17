Muere a los 97 años Len Deighton, escritor de espionaje que creó al anti-Bond

LONDRES.- El escritor británico Len Deighton, creador del sardónico espía de clase obrera interpretado por Michael Caine en la película de la Guerra Fría de 1965 The Ipcress File, ha fallecido, según informó el martes su agente literario.

Deighton "falleció pacíficamente el domingo" a los 97 años, declaró su agente literario en un comunicado, calificándolo como "uno de los más grandes escritores de espionaje y thrillers del siglo XX".

RECONOCIMIENTO El periodista Oriol Nolis celebra reconocimiento de los Premios Alegría de Vivir

El espía de Deighton —de gafas de gruesos cristales y modales rudos— supuso un antídoto frente al elegante oficial de la Marina James Bond y al espía gentleman George Smiley, creaciones de sus contemporáneos Ian Fleming y John le Carré.

El espía permaneció en el anonimato en su primer libro, The Ipcress File, así como en sus secuelas: Horse Under Water (1963), Funeral in Berlin (1964) y Billion-Dollar Brain (1966).

Sin embargo, el antihéroe recibió el nombre de Harry Palmer para la exitosa adaptación cinematográfica del libro protagonizada por Caine, la cual permitió a Deighton llegar a un público mucho más amplio.

Deighton, quien —al igual que su espía— usaba gafas de gruesos cristales, llevó una vida alejada de los focos y rara vez concedía entrevistas.

Aun así, vendió millones de libros en el mundo angloparlante y su obra fue traducida a 20 idiomas a lo largo de una carrera que abarcó medio siglo.

Legado

Reflexionando sobre el legado de Deighton en 2021, el periódico Financial Times escribió que The Ipcress File poseía "una trama imposible de seguir y un título que constituía un acrónimo impenetrable".

"Sin embargo, su aparición marcó un punto de inflexión en la novela de espionaje de la Guerra Fría y, hoy en día, su primera edición es una pieza de coleccionista", señaló el diario.

En un epílogo para la edición de 2009 del libro, Deighton rememoró las entusiastas reseñas que este recibió tras su publicación en 1962.

"Los críticos me utilizaban como un arma contundente para golpear a Ian Fleming en la cabeza", escribió.

Ipcress es el acrónimo de Induction of Psychoneuroses by Conditioned Reflex under Stress (Inducción de psiconeurosis mediante reflejos condicionados bajo estrés), el método de lavado de cerebro al que es sometido un grupo de científicos británicos secuestrados en la novela.

El papel de Harry Palmer contribuyó a catapultar a la gloria en Hollywood a Caine, hijo de un portero y oriundo del rudo East End londinense. Más tarde, Caine elogió a escritores como Deighton por brindarle sus grandes oportunidades.

"Empezaron a escribir para la gente de clase trabajadora, y eso marcó toda la diferencia", dijo en 2017.

FUENTE: AFP