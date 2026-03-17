Revelan primeras imágenes de "Dune 3" junto a fecha del tráiler

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película "A Complete Unknown" en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025.

MIAMI.- Timothée Chalamet ha revelado el primer vistazo a Dune : Parte tres, el épico desenlace de la trilogía de ciencia ficción de Denis Villeneuve. La película figura actualmente en el calendario de estrenos para el 18 de diciembre, fecha en la que competirá directamente con Avengers: Doomsday.

Chalamet compartió este primer adelanto de su regreso a través de una fotografía publicada en sus historias de Instagram. Posteriormente, la cuenta oficial de la película hizo públicas las imágenes del resto del elenco.

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En Dune: Parte dos (2024) , Chalamet retomó su papel como el príncipe guerrero y "elegido" Paul Atreides, quien continuó su arriesgada travesía junto a su madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), en el peligroso planeta desértico de Arrakis. Paul se unió al pueblo nativo de los Fremen y se enamoró de una joven guerrera llamada Chani (Zendaya), mientras ambos luchaban por su libertad contra el malvado imperio Harkonnen.

Al final, Paul derrota a los Harkonnen y declara una guerra santa contra las Grandes Casas al frente de su ejército Fremen.

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Éxito

Dune: Parte Dos ganó dos premios Óscar de un total de cinco nominaciones y recaudó más de 714 millones de dólares en la taquilla mundial. Incluso antes del estreno, Villeneuve había confirmado en diciembre de 2023 que ya estaba trabajando en el guion para una posible tercera película.

"Existe el sueño de hacer una tercera película (...) Para mí, tendría todo el sentido del mundo", comentó.

Por su parte, el compositor Hans Zimmer había declarado a Variety en 2024 que ya estaba preparando la música para la tercera entrega mientras trabajaba en la secuela.

El primer tráiler de la nueva película se publicará el martes 17 de marzo a las 12:00 p.m. ET.