miércoles 8  de  octubre 2025
HOMENAJE

Honran en París al escritor Mario Vargas Llosa

Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 y uno de los autores más leídos en lengua española, vivió muchos años en París

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una de las personalidades premiadas por CIAPE, posa el 17 de octubre de 2014 en Aix-en-Provence, sur de Francia, tras una rueda de prensa durante el festival literario La Fête du Livre. &nbsp;

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una de las personalidades premiadas por CIAPE, posa el 17 de octubre de 2014 en Aix-en-Provence, sur de Francia, tras una rueda de prensa durante el festival literario La Fête du Livre.

 

AFP/Anne-Christine Poujoulat

PARÍS.- París rindió este martes un homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido en abril, recordando la relación de este "hombre excepcional" con Francia, en un acto donde sus hijos contaron anécdotas inéditas de sus últimos años de vida.

Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 y uno de los autores más leídos en lengua española, vivió muchos años en París, donde "se hizo escritor", como solía decir.

Lee además
Yohji Yamamoto rinde tributo a Armani en Semana de la Moda de París
MODA

Yohji Yamamoto rinde tributo a Armani en Semana de la Moda de París
La firma de moda española Loewe.
MODA

Loewe apuesta por el color en la Semana de la Moda de París

El autor de La ciudad y los perros, fallecido el 13 de abril a los 89 años, era un "hombre excepcional", dijo el martes en la Maison de l'Amérique Latine Amin Maalouf, secretario perpetuo de la Academia Francesa, donde el escritor peruano ingresó en 2023.

Vargas Llosa "luchaba por sus ideas como un valiente caballero de antaño, sin miedo. Se podían criticar sus elecciones, sus preferencias, sus afinidades, pero nunca se le podía acusar de disimulo o duplicidad", dijo.

Últimos días

Dos de los tres hijos del escritor, que también tenía nacionalidad española, estaban presentes en el homenaje y desgranaron algunas anécdotas nunca contadas en público, según ellos.

"Las últimas semanas de su vida fueron muy difíciles, ya que padecía trastornos cognitivos y sus fuerzas físicas y defensas inmunitarias se habían debilitado considerablemente", contó su hijo mayor, Álvaro.

Pese a ello, establecieron "un ritual diario", que consistía en visitar algunos de los lugares de Lima, en los que había situado varios pasajes de sus historias, para "hacerle sentir que él mismo era un personaje de esas novelas", recordó.

Durante algunos de esos paseos "sin motivo aparente (...) de repente se ponía a hablar en francés", añadió. "A veces conversaba en francés con su enfermero venezolano (...) A veces hablaba solo, recordando algún episodio de su vida".

Embed

En el penúltimo día de su vida, prosiguió su hijo, mientras le leía textos literarios en diferentes idiomas, "era evidente que le emocionaba especialmente escuchar versos en francés".

"Cuando le leí 'Le bateau ivre' de Rimbaud, me dijo que recordaba el ritmo, pero no las palabras", contó.

Su hermano Gonzalo, que no aparece tanto en público como Álvaro, también recordó momentos que le marcaron de su padre, como cuando le pidió que le acompañara a visitar un orfanato en los Andes.

En ese momento, Gonzalo, de unos 20 años, decidió que quería dedicarse a trabajar con las víctimas de violencia. Cuando se lo dijo a su padre, le contestó: "Eres un joven influenciable. Quizás cambies de opinión, quizás no. Tú decides, lo importante es encontrar tu pasión, sea cual sea".

Vargas Llosa, autor de obras tan conocidas como Conversación en La Catedral o La tía Julia y el escribidor, obtuvo además del Nobel, el Cervantes, el Rómulo Gallegos y el Príncipe de Asturias, entre muchos otros galardones.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

París prepara jardín gratuito con esculturas de Picasso

La Semana de la Moda de París, un trampolín de "visibilidad" para "influencers"

Victoria Beckham estrena serie documental en Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Te puede interesar

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

Por DANIEL CASTROPÉ
El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

Ron DeSantis, gobernador de Florida,. 
CRISIS DE RECLUTAMIENTO

Florida invierte más de $63 millones para atraer a nuevos policías, vienen de todo el país

Infografía con datos de los Premios Nobel. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto, Japón); Richard Robson, de la Universidad de Melbourne (Australia); y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California (EE.UU.), por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
Reconocimiento

El Nobel de Química premia investigaciones sobre nuevas estructuras moleculares con "enorme potencial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles