Honran a Tupac Shakur con estrella en Paseo de la Fama

"Me llena de honor estar aquí hoy representando a la familia Shakur", dijo su hermana Sekyiwa durante la ceremonia en Los Ángeles.

"Tupac sabía que él estaba destinado para algo grande. Y como su hermanita tuve el privilegio de ver esa grandeza surgir".

Conocido por sus letras emocionales e intensas y por su personalidad en el escenario, Shakur vendió más de 75 millones de discos con éxitos como California Love y Changes.

También se volvió una figura clave en una rivalidad, alimentada por los promotores, entre el hip-hop de la costa este y el de la costa oeste en Estados Unidos.

Aunque nació en Nueva York, Shakur se mudó a California cuando era adolescente, junto a su familia.

Tupac Shakur Sekyiwa Shakur, hermana del rapero estadounidense Tupac Shakur, posa para una foto durante su ceremonia estelar en el Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood, California, el 7 de junio de 2023. AFP/Robyn Beck

Se volvió una de las figuras más reconocidas en la escena de la costa oeste del país, antes de que fuera baleado en Las Vegas en septiembre de 1996.

Las circunstancias alrededor de su muerte siguen siendo difusas. La ceremonia del 7 de junio ocurrió nueve días después del que hubiese sido su cumpleaños número 52.

Su identificación como uno rapero gangster ocurrió al final de su corta vida, cuando tuvo repetidos encuentros con la violencia y fue a prisión por cargos de ataque sexual.

Pero Shakur, cuya madre era integrante del movimiento de las Panteras Negras y lo nombró en homenaje al revolucionario líder inca Tupac Amaru, también usó sus letras para hablar sobre temas que importan a la comunidad negra en Estados Unidos, desde la brutalidad policial hasta las políticas carcelarias.

Shakur y su madre son los personajes de la serie documental de televisión Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur.

El director Allen Hughes y el productor Jamal Joseph estaban entre los presentes del evento este miércoles en Hollywood.

FUENTE: AFP