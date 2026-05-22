Banda El Haragán y Cía celebra 36 años de trayectoria rockera

MIAMI.- El Haragán y Cía celebró 36 años de historia, resistencia, vida y rock & roll en una noche que quedó marcada en el corazón del público y en la memoria del rock mexicano. Luis Álvarez, fiel a su esencia y con una conexión profunda con su gente, protagonizó una velada histórica que reafirmó el legado de la banda.

La cita fue el pasado 17 de mayo en la Arena CDMX, donde más de 10 mil personas se reunieron para celebrar la trayectoria de El Haragán y Cía. La emoción se sentía en cada rincón del recinto, anticipando un concierto que prometía ser inolvidable y que terminó superando todas las expectativas.

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Velada inolvidable

De principio a fin, la energía fue absoluta. La banda ofreció un espectáculo impecable a nivel musical, visual y escénico, recorriendo no solo sus grandes éxitos, sino también las historias y emociones de toda una generación que ha crecido junto a sus canciones.

La producción estuvo a la altura de cualquier escenario internacional. El diseño del escenario, la iluminación, los visuales y cada detalle del montaje fueron ejecutados con precisión, transmitiendo la fuerza, identidad y esencia que representa la banda: puro rock mexicano en su máxima expresión.

La noche también estuvo llena de momentos memorables y sorpresas, con invitados especiales como Indio Brayan, María Barracuda, Rubén Albarrán, Neto Peña, Amandititita, Don Gorri de Panteón Rococó, Carlos Segarra, Gato Rockabilly, Pocholo y Banda Bostik. Además, el espectáculo integró performances teatrales, bailarinas y zancos que elevaron la experiencia en escena.

A 36 años de su nacimiento, El Haragán y Cía no mira hacia atrás: continúa creciendo, evolucionando y marcando el pulso del rock nacional. Con esta conquista en la Arena CDMX, la banda abre un nuevo capítulo en su historia y demuestra que su música sigue más viva, poderosa y vigente que nunca.

“Toda mi vida he sido un haragán… toda mi vida lo seré.”