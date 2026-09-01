Hospitalizan a Lionel Richie tras concierto en St. Louis

La leyenda de la música y embajador de la marca Acrisure, Lionel Richie, durante un concierto en el Anfiteatro Acrisure, el 15 de mayo de 2026 en Grand Rapids, Michigan.

MIAMI.- El cantautor y productor Lionel Richie fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) , luego de una actuación en St. Louis. La información fue difundida por TMZ, pero se desconoce el problema de salud con el que lidia el artista de 77 años, quien se encuentra de gira con la banda Earth, Wind & Fire ofreciendo un espectáculo titulado Sing a Song All Night Long.

Aunque se confirmó que su ingreso fue el sábado 29 de agosto, la noticia fue dada a conocer el lunes 31 de agosto.

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Según TMZ, Richie solicitó a su equipo le dieran una silla mientras interpretaba la última canción del concierto: All Night Long.

Antecedentes

No obstante, no era la primera vez que Richie pedía este tipo de apoyo. En el concierto ofrecido en St. Paul, Minnesota, el 24 de junio, también pidió ayuda, luego de sentirse indispuesto en el escenario.

En ese momento, Richie le dijo al público que se sentía mareado y que nunca antes había interpretado Dancing on the Ceiling sentado, reseñó el Minnesota Star Tribune.

“Cuando te sientas mareado, siéntate”, bromeó, antes de sentarse al piano para interpretar Three Times a Lady.

Luego de este incidente, el jurado de American Idol suspendió dos presentaciones, pues el equipo médico le indicó que debía descansar para recuperar su salud.

El 30 de junio volvió al escenario y dijo: "Los tenía preocupados por un momento, ¿eh?", según TribLive . “No tienen ni idea de lo que he pasado en las últimas 24 horas, escuchando a mis amigos darme consejos sobre lo que debería estar haciendo”.

En una publicación de Instagram, Richie aseguró a los fanáticos que se encontraba bien.

“Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos. Pittsburgh y Detroit fueron una maravilla. La energía, el baile, las caras entre la multitud… creamos recuerdos inolvidables juntos. Nos vemos en Toronto… ¡vamos a festejar toda la noche!".