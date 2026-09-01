martes 1  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Declaran culpable a exlíder de pandilla por asesinato del rapero Tupac Shakur

Treinta años después de la muerte de la leyenda del rap, el jurado declaró culpable a Duane "Keffe D" Davis de asesinato tras solo unas horas de deliberación

Duane Davis comparece ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark durante una audiencia preliminar y de presentación de mociones para su próximo juicio en el Centro Regional de Justicia el 4 de agosto de 2026 en Las Vegas, Nevada. Davis fue acusado de asesinato en relación con el homicidio del rapero Tupac Shakur en 1996.

Duane Davis comparece ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark durante una audiencia preliminar y de presentación de mociones para su próximo juicio en el Centro Regional de Justicia el 4 de agosto de 2026 en Las Vegas, Nevada. Davis fue acusado de asesinato en relación con el homicidio del rapero Tupac Shakur en 1996.

Getty Images via AFP / Ethan Miller

LAS VEGAS.- Duane "Keffe D" Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue declarado culpable el lunes por un tribunal de Las Vegas del asesinato en 1996 del famoso rapero Tupac Shakur.

Treinta años después de la muerte de la leyenda del rap, el jurado declaró culpable a Davis, de 63 años, de asesinato tras solo unas horas de deliberación.

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"Cargo uno, asesinato con uso de arma mortal, culpable de asesinato en primer grado con uso de arma mortal", anunció al tribunal la portavoz del jurado.

Davis, que se enfrenta a una posible cadena perpetua sin libertad condicional, se dirigió a la jueza Carli Kierny tras conocerse el veredicto y manifestó su intención de apelar.

Al antiguo líder de la pandilla South Side Compton Crips, que controlaba partes de Los Ángeles en los 1990, se le acusó de ordenar el asesinato del artista el 7 de septiembre de 1996, después de que su sobrino fuera golpeado por miembros del séquito de Shakur en un casino de Las Vegas.

"Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar que eso pasara", dijo el fiscal Binu Palal durante los alegatos finales.

"¿Así que qué hizo? Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió de caza tras el señor Shakur", agregó.

Shakur estaba en Las Vegas para ver una pelea de Mike Tyson. Fue asesinado a tiros dos horas después del enfrentamiento en el casino por un hombre que iba en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba.

Según los fiscales, Davis entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y ordenó a esa persona que disparara contra Shakur, quien murió seis días después.

El asesinato del artista, cuando tenía 25 años, ha sido uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos. Davis es la única persona que ha sido acusada por este crimen.

La lectura de la sentencia está programada para el 13 de octubre.

Confesión clave

La investigación se estancó durante décadas por falta de pruebas, pero el caso se reactivó cuando se publicaron las memorias de Davis en 2019.

En ellas cuenta que iba en el asiento delantero del Cadillac blanco ese día. Pero ahora niega esas confesiones y se declara no culpable.

Michael Sanft, abogado defensor de Davis, calificó las confesiones de su cliente de ficción y mentiras diseñadas para promocionar su libro.

"Ustedes están leyendo un libro que es ficción y no hechos", dijo Sanft al jurado.

Sanft afirmó que no había ninguna prueba que implicara a Davis en el asesinato más que sus propias declaraciones.

En la fase previa al juicio, los abogados de Davis intentaron en vano impedir que el libro se presentara como prueba, junto con declaraciones que hizo en una entrevista con la policía en 2008.

Shakur, conocido por éxitos como "California Love" y "All Eyez on Me" fue una figura clave en una rivalidad dentro del hip hop que enfrentaba a la costa este y oeste de Estados Unidos.

FUENTE: AFP

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