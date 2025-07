Hugh Grant se vuelve viral al quedarse dormido en partido de Wimbledon

MIAMI.- La presencia de Hugh Grant en Wimbledon no ha pasado desapercibida. El actor, quien asistió al partido entre Novak Djokovic y Flavio Cobolli, y se sentó detrás de la reina Camila , se ha vuelto viral en internet luego de que las cámaras del torneo más importante de tenis lo captaran aparentemente dormido.

Grant llegó al All England Lawn Tennis and Croquet Club junto a su esposa, la productora sueca Anna Elisabet Eberstein, minutos antes de iniciar la competencia, en la que salió victorioso el jugador serbio. Posteriormente, llegó al Royal Box la reina Camila y el ex primer ministro John Major.