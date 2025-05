Hugh Jackman reacciona a las declaraciones de Deborra-Lee Furness

MIAMI.- Las declaraciones de Deborra-Lee Furness parecen haber tomado por sorpresa a Hugh Jackman , quien según fuentes no esperaba los comentarios que su exesposa hizo a través del tabloide Daily Mail. La actriz y productora reflexionó sobre su separación , alegando que se sentía traicionada y que vivía con una herida profunda.

No obstante, un informante dijo al Daily Mail que Jackman se encuentra decepcionado de su ex. "Existía un acuerdo tácito de que ella no lo criticaría duramente ante la prensa".