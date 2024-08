Human Rights Foundation denuncia respaldo de Gustavo Dudamel hacia Maduro

"El concierto de esta noche es presentado por la oficina del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un dictador actualmente investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa la humanidad, cuya determinación de violar la voluntad electoral del pueblo venezolano se está llevando a cabo con efectos mortales en las calles de Caracas en este momento, mientras ustedes disfrutan de esta hermosa función", indicó Human Rights Foundation el 2 de agosto al hacer referencia a una presentación en el Carnegie Hall, de Nueva York.

"Los niños que tocan en esta orquesta son individualmente inocentes, pero la entidad colectiva a la que pertenecen, El Sistema, es un eficaz y esencial órgano de relaciones públicas del régimen venezolano y está bien documentado como un instrumento diplomático de soft power en el escenario internacional. Gustavo Dudamel se ha beneficiado personalmente con millones de dólares en pagos por debajo de la mesa del dictador y opera como un agente extranjero no registrado del régimen de Maduro. Dudamel critica suavemente al dictador en público, mientras que en privado sirve como embajador no oficial de la tiranía venezolana. Se trata de una persona que ha guardado silencio ante años y años de represión y violencia en Venezuela. Esta noche no es diferente", agregó la organización.

Silencio de Gustavo Dudamel y apoyo a la censura

El comunicado también trae a colación el silencio que mantuvo el actual director de la Filarmónica de Nueva York cuando el fallecido expresidente Hugo Rafael Chávez Frías atacó los espacios culturales en Venezuela al cerrar diversos centros como museos y el antiguo Ateneo de Caracas.

"Cuando el chavismo cerró el Ateneo de Caracas, saqueó y confiscó museos considerados burgueses y cerró academias e instituciones por no ser suficientemente revolucionarias, Dudamel guardó silencio", aseveró la organización con sede en Estados Unidos.

Otro factor que menciona dicho documento es la censura hacia los medios de comunicación que inició el gobierno de Chávez en 2007 con el cierre del canal de televisión privado Radio Caracas Televisión (RCTV), el cual dejó de transmitir el 27 de mayo de dicho año, para luego pasar a pantalla negra y así ser sustituido en minutos por el nuevo canal Televisora Venezolana Social (TVES), que en la actualidad está a las órdenes de la dictadura y que a su vez es liderado por el actor que trabajó para RCTV Winston Vallenilla, junto a su esposa, la también actriz de RCTV, Marlene De Andrade.

"El respaldo de Dudamel a la censura del chavismo tuvo su expresión más pública y desagradable en 2007 cuando Chávez cerró RCTV, un canal de televisión independiente y de propiedad privada con cinco décadas ricas de historia cultural que se negó a someterse a la censura gubernamental. El gobierno de Chávez incautó las instalaciones y antenas del canal y estableció un reemplazo lamentable, TVES. Gustavo Dudamel irradiaba orgullo mientras dirigía el concierto de apertura para este nuevo canal de propaganda a la medianoche. La vergonzosa actuación de Dudamel fue el primer programa bajo la bandera de TVES", rememoró Human Rights Foundation.

"Esa celebración triunfal del nuevo canal de la dictadura (que para los venezolanos amantes de la libertad independientemente de su convicción ideológica fue el funeral de la libertad de expresión) es una de las decenas de casos de Dudamel, quien siempre está presente cuando sus pagadores parecen necesitarlo. Por ejemplo, Dudamel actuó nuevamente cuando asistió al funeral de Chávez y lloró junto a Mahmoud Ahmadinejad, el entonces presidente del régimen iraní. Después de llorar por el dictador muerto, la actuación de Dudamel tuvo lugar mientras abrazaba al sucesor designado por Chávez, Nicolás Maduro, a la vista de las cámaras. Solo Dudamel sabe si su apoyo a Maduro es el resultado de una alineación filosófica o simplemente una recompensa financiera continua para él y para El Sistema (¡o ambos!)", añadió.

"Mientras Venezuela arde con protestas, Dudamel finge no saber lo que está sucediendo allí"

"El problema es que ahora, mientras Venezuela arde con protestas, Dudamel finge no saber lo que está sucediendo allí y afirma con ligereza que no tiene una posición categórica sobre el tema de las muertes de estudiantes causadas por los matones uniformados de Maduro. Ustedes, asistentes al concierto, merecen algo mejor. El libreto de Dudamel de amante de la música apolítico y desconocedor es indigno de un artista de clase mundial. Dudamel debería ceñirse a una sola partitura consistente. No puede bailar al ritmo del chavismo en su país y luego tomar un jet Gulfstream de regreso a Los Ángeles para codearse con ricos y famosos en Beverly Hills y pretender que no sabe que sus patrocinadores son los enemigos de la paz, la expresión libre y la cultura tolerante", sentenció Human Rights Foundation.

La denuncia de la organización sin fines de lucro -cuya misión es garantizar que la libertad se preserve y se promueva en el continente americano- ocurre cuando la ONG a favor de los Derechos Humanos en Venezuela Provea ha registrado al menos 15 personas asesinadas en las protestas desde el 28 de julio y cientos de manifestantes detenidos; incluso, menores de edad.

"Se han registrado al menos 351 protestas en dos días de manifestaciones contra los resultados impuestos por el CNE. La voluntad popular sigue desconocida", informó la organización no gubernamental.

"Siguen los abusos en #Venezuela: decenas de manifestantes detenidos arbitrariamente en Caracas fueron traslados a los calabozos de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en la Zona 7, Boleíta (Caracas). A estos manifestantes no los dejaron tener contacto con abogados de las ONG ni con familiares, vulnerando su derecho a la defensa", agregó Provea.