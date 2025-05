Humberto Castro sobre documental "The Walker": "Constituye un legado para el futuro"

POLÉMICA Israel libera a director de documental ganador del Óscar "No Other Land"

Integrante de la vanguardia iconoclasta cubana, conocida como Generación del 80 que estremeció los parámetros dictatoriales, la vida de Humberto Castro ahora se puede conocer a profundidad gracias al documental The Walker, dirigido por Raúl Francisco Dorticós y que este 9 de mayo, a las 7:00 p.m., será proyecto en The Koubek Art Center (MDC), como parte de la Serie de Cine Cubano del Festival de Cine de Miami.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el artista cubano, quien ofreció detalles sobre el desarrollo de la reciente producción audiovisual.

- ¿Qué significa que su carrera artística y vida personal sea plasmada en el cine a través de un documental?

Para mí, este documental tiene una importancia primordial, ya que refleja toda mi vida personal y profesional, desde mi nacimiento hasta el presente.

En este momento representa mi carta de presentación más completa y constituye un legado para el futuro; un legado destinado a que las nuevas generaciones conozcan esta historia de manera directa a través de mi propia voz y de los testimonios de muchas personalidades entrevistadas que han sido contemporáneas conmigo o han tenido relación con mi carrera artística.

- ¿Cómo llegó este proyecto a sus manos?

La historia de este proyecto se remonta a varios años atrás. La idea original fue concebida por el realizador cubano Sergio Giral, gran amigo mío; sin embargo, debido a compromisos profesionales, tanto suyos como míos, no logramos concretarla en su momento.

Hace dos años decidimos fundar una productora para llevar adelante la realización del documental, pero -lamentablemente- Sergio ya no se encontraba en condiciones de salud para asumir el proyecto. Fue entonces cuando comenzamos la búsqueda de un nuevo realizador y así conocimos a Raúl Dorticós, quien aportó una perspectiva fresca, dinámica y profundamente profesional al material.

- ¿Qué reflexión le deja el ver su vida desde el ojo de Raúl Francisco Dorticós?

Diría que el valor del documental no reside solo en la visión de Raúl, sino también en los aportes de todos los profesionales entrevistados: directores de museos, historiadores de arte, artistas, colegas, amigos de la infancia, escritores e intelectuales. Cada uno ofrece su visión sobre distintos aspectos y etapas de mi vida y de mi trabajo.

Para mí, esto resulta sumamente enriquecedor, no solo porque me permite analizar mi recorrido desde la mirada de otros, sino porque me da la oportunidad de reflexionar a profundidad sobre todo mi trayecto vital y artístico.

- Pintura, dibujo, grabado, cerámica, instalaciones, sets para teatro y cine, ¿con cuál disciplina se siente a plenitud?

Como sabes, soy un artista multimedia, lo que significa que trabajo en diversas plataformas plásticas. Disfruto de todas ellas, pero algunas me resultan especialmente completas, como la instalación. Este formato me permite integrar múltiples disciplinas -escultura, pintura, video, sonido- en una sola obra. Crear instalaciones, especialmente para museos, me produce un gran placer, ya que me brinda la posibilidad de accionar todas mis herramientas creativas de forma simultánea.

- ¿Por qué deben ver The Walker?

Considero que este documental es fascinante tanto a nivel visual como informativo. Está muy lejos del típico documental monótono basado únicamente en entrevistas e información. Aquí se ha cuidado también el trabajo estético, lo cual considero fundamental.

- ¿El arte para Humberto es...?

El arte es mi vida. No puedo vivir sin él y vivo para él cada día, tanto en mi rol de creador como de espectador.

Sobre la Serie de Cine Cubano

Fundada y dirigida en 1993 por el crítico de cine y autor Alejandro Ríos, la Serie de Cine Cubano celebra el vibrante y diverso mundo del cine cubano.

Presentada por el Festival de Cine de Miami en el The Koubek Art Center, el programa ofrece proyecciones gratuitas a lo largo del año, brindando al público una oportunidad exclusiva de experimentar la riqueza del cine sobre la isla.

Las proyecciones especiales cuentan con la presencia de cineastas y talentos, lo que convierte sus presentaciones en eventos culturales únicos y enriquecedores.

La Serie de Cine Cubano cuenta con el apoyo de ArtesMiami.

Para obtener las entradas para la proyección de The Walker este viernes, los interesados deben ingresar a miamifilmfestival.com.