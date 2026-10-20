martes 20  de  octubre 2026
ESTRENO

ICONS: Latin Rhythms se estrenó en Aventura entre baile y ovaciones

Migguel Anggelo reunió música en vivo, teatro y transformismo, con Adora, Poizon Ivy Lords y Robmariel Olea, quien cerró con “Quimbara”

Todos los artistas del espectáculo se reúnen en el escenario al cierre de la función para despedirse del público y celebrar juntos una noche llena de música y talento.

Todos los artistas del espectáculo se reúnen en el escenario al cierre de la función para despedirse del público y celebrar juntos una noche llena de música y talento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Migguel Anggelo, artista venezolano y figura principal del espectáculo.

Migguel Anggelo, artista venezolano y figura principal del espectáculo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Robmariel Olea, actriz, cantante y comunicadora dominicana, ha desarrollado una amplia trayectoria en el teatro musical y la televisión.

Robmariel Olea, actriz, cantante y comunicadora dominicana, ha desarrollado una amplia trayectoria en el teatro musical y la televisión.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La cantante y actriz mexicana Florencia Cuenca ha desarrollado una trayectoria artística en el teatro musical y el jazz, con participaciones en producciones de Broadway y escenarios de Estados Unidos.

La cantante y actriz mexicana Florencia Cuenca ha desarrollado una trayectoria artística en el teatro musical y el jazz, con participaciones en producciones de Broadway y escenarios de Estados Unidos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Dilia Jelen, cantante y actriz, durante una presentación en vivo, donde demuestra su talento y conexión con el público.

Dilia Jelen, cantante y actriz, durante una presentación en vivo, donde demuestra su talento y conexión con el público.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Miguelangelo, Florencia y Dilia comparten el escenario en un encuentro musical que reúne distintas voces y estilos artísticos.

Miguelangelo, Florencia y Dilia comparten el escenario en un encuentro musical que reúne distintas voces y estilos artísticos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La velada dedicada a la música y al talento de intérpretes latinoamericanos.

La velada dedicada a la música y al talento de intérpretes latinoamericanos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Las transformistas Adora y Naomi Aguilera, conocida artísticamente como Poizon Ivy Lords, también formaron parte del elenco.

Las transformistas Adora y Naomi Aguilera, conocida artísticamente como Poizon Ivy Lords, también formaron parte del elenco.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Poizon Ivy Lords, reconocida artista del transformismo en Miami.

Poizon Ivy Lords, reconocida artista del transformismo en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Poison invita a bailar a una mujer del público durante su presentación, en un momento de interacción y complicidad con los asistentes.

Poison invita a bailar a una mujer del público durante su presentación, en un momento de interacción y complicidad con los asistentes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Robmariel Olea puso el broche de oro a la noche al interpretar Quimbara, el emblemático tema popularizado por Celia Cruz.

Robmariel Olea puso el broche de oro a la noche al interpretar Quimbara, el emblemático tema popularizado por Celia Cruz.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El público se puso de pie al finalizar el espectáculo para ovacionar a los artistas, en reconocimiento a una noche de música, talento y actuaciones memorables.

El público se puso de pie al finalizar el espectáculo para ovacionar a los artistas, en reconocimiento a una noche de música, talento y actuaciones memorables.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un público diverso cantó, bailó e interactuó con los artistas durante el estreno de ICONS: Latin Rhythms, la propuesta del venezolano Migguel Anggelo presentada el viernes 16 de octubre en el Aventura Arts & Cultural Center. El espectáculo tuvo una segunda función el sábado 17.

La cercanía con los asistentes fue uno de los principales aciertos de la velada. Anggelo combinó el canto con la actuación en un formato que define como un “concierto teatral”. Antes de la presentación, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que buscaba homenajear a sus referentes mediante interpretaciones propias.

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Entre ellos mencionó a Juan Luis Guerra, La Lupe, la Sonora Matancera y Buena Vista Social Club. La producción también había anunciado canciones asociadas a Rubén Blades y Oscar D’León, junto con composiciones originales del intérprete.

Las transformistas Adora y Naomi Aguilera, conocida artísticamente como Poizon Ivy Lords, también formaron parte del elenco.

Las transformistas Adora y Naomi Aguilera, conocida artísticamente como Poizon Ivy Lords, también formaron parte del elenco.

Las transformistas Adora y Naomi Aguilera, conocida artísticamente como Poizon Ivy Lords, aportaron variedad a la puesta en escena. Sus intervenciones estuvieron entre los momentos destacados de un montaje colorido.

Adrian Alea dirigió el espectáculo. Jaime Lozano asumió el piano, la dirección musical y los arreglos. La banda se completó con Saúl Cosme en la guitarra, Rubén Coca en la batería, Yahir Montes en el bajo y Hugo Moreno en la trompeta, según los créditos de la sala. También participaron las cantantes Florencia Cuenca y Dilia Jelen, además de la compañía Rosie Herrera Dance Theatre.

Robmariel Olea, actriz, cantante y comunicadora dominicana, ha desarrollado una amplia trayectoria en el teatro musical y la televisión.

Robmariel Olea, actriz, cantante y comunicadora dominicana, ha desarrollado una amplia trayectoria en el teatro musical y la televisión.

Al tramo final llegó la dominicana Robmariel Olea con “Quimbara”, popularizada por Celia Cruz. Su interpretación puso sabrosura y dinamismo al cierre y mostró la faceta de cantante y actriz de la comunicadora.

Era la canción cuyo nombre había reservado durante su visita a la redacción, cuando adelantó que habría ritmo y movimiento de caderas. La elección de ese clásico dio sentido a aquel anuncio.

Su participación tuvo además el valor de una amistad de tres décadas con Anggelo, nacida cuando ambos compartieron el musical Fama. “Robmariel para mí es una hermana”, había expresado el venezolano al hablar de la invitación.

Olea ve esta colaboración como un impulso para dedicar más espacio a sus proyectos. “Cantando, actuando, bailando, cualquiera de esas disciplinas me llena el corazón”, aseguró en la entrevista previa.

Migguel Anggelo, artista venezolano y figura principal del espectáculo.

Migguel Anggelo, artista venezolano y figura principal del espectáculo.

El repertorio y el carácter participativo de ICONS: Latin Rhythms invitan a pensar en futuras presentaciones en Hialeah o en la Pequeña Habana. Acercarlo a esas comunidades permitiría ampliar su alcance entre personas familiarizadas con los ritmos y las figuras que homenajea.

La función del viernes concluyó entre ovaciones, aplausos y espectadores de pie. “Es una fiesta”, había anticipado Anggelo. La reacción en la sala respaldó aquella promesa.

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