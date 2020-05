Ideas creativas para celebrar el Día de las Madres en casa

Para celebrar este domingo el Día de las Madres, acá te ofrecemos algunas ideas creativas para festejar desde casa:

Empezando bien el día

Si tienes un dispositivo Alexa, puedes preparar el desayuno favorito de mamá y darle una sorpresa. Tan solo tienes que decir: “Alexa, abre Cookpad” y el asistente virtual te guiará paso a paso a preparar la recete de mayor agrado.

Recuerda que ese día la consentida es mamá, así que no permitas que levante el plato o limpie.

Crea tu propio regalo

Ya que para muchos todavía no es tiempo de salir de casa, este es el momento ideal para expandir la creatividad y crear regalos caseros únicos, emotivos y de bajo costo: un álbum de recuerdos o rememorar con mamá los momentos agradables junto a su música favorita, pueden ser algunas de las opciones.

album de recuerdos.jpg Álbum de recuerdos. Cortesía/Prensa

Celebra a mamá con lo mejor del cine

Hay un sin número de películas que resaltan la importancia y el valor de una madre. Películas como "Mother", "Lady Bird", "The Kids Are All Right", "Brave" y "Mamma Mia!", pueden ser algunas de ellas.

También, puedes buscar aquellas que estén más acorde con su género favorito.

Si tienes acceso a Amazon Prime Video por tu Fire TV o Smart TV, varias de estas opciones están disponible sin ningún costo durante la cuarentena.

Para acceder al servicio de Amazon Prime, solo necesitas un correo electrónico para abrir una cuenta.

Canva - Photo of Family Sitting on Floor - Credit_ Amazon.jpg Existen diversas opciones para celebrar el Día de las Madres desde casa. Cortesía/Prensa

Fiesta en casa

Aunque el día se celebrará en casa, busca tu mejer atuendo acorde a la ocasión y pon música mientras se disfruta de un buen almuerzo o cena familiar.

Y luego de compartir la comida, pueden acondicionar un espacio de la casa para realizar un karaoke con los temas favoritos o bailar un buen rato.

Canva - Women Get Together - Credit_ Amazon.jpg Celebra desde casa con buena música. Cortesía/Prensa

Mantente conectado en la distancia

Si esta cuarentena no te permite estar con tu madre en persona, puedes regalarle el último "Echo Show" para que se conecten en cualquier momento.

Este dispositivo tiene la función “Drop-in” que permite conectarse al celular y con solo decir: “Alexa, llama a mamá” te estarás comunicando al instante.