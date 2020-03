Idris Elba alerta: "El coronavirus no discrimina razas"

Embed

"Por favor, comprendan que pueden tenerlo, ¿de acuerdo?" agregó el actor en Twitter. "Dejen de enviar estos estúpidos mensajes de WhatsApp sobre que los negros no pueden tenerlo. Eso es ridículo. Nos están haciendo parecer estúpidos a todos. Solo sepan que tienen que estar tan atentos como cualquier otra raza. Esta enfermedad no discrimina".

"Dejen de enviar ese mensaje, es estúpido y el coronavirus va a enfermar más gente", pidió. "Las personas necesitan conocer los hechos, necesitan comprender la verdad, para poder protegerse".

Idris Elba AFP El actor inglés Idris Elba. Chris Delmas / AFP

El intérprete también explicó cómo creía que había contraído el virus. "El viernes de la semana pasada me dijeron que alguien con quien había estado en contacto había dado positivo", reveló en Twitter. "Estoy a punto de comenzar una película y las noticias revelan que esta persona que también está en el ojo público dio positivo", contó. El británico no nombró a la persona en cuestión, pero dijo que aunque no puede saber con certeza cómo contrajo el coronavirus, sí interactuó con esa persona el 4 de marzo.

Embed

El 13 de marzo se supo que Sophie Grégoire Trudeau, la esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau, dio positivo por COVID-19. Se especula que Trudeau contrajo el virus en el evento WE Day 2020 celebrado en Londres el 4 de marzo, al que también asistió Elba.