Imputan al padre de la cantante Greeicy por secuestro y tortura

El padre de Greeicy fue capturado el sábado 11 de octubre en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, y permanece bajo arresto domiciliario, según informó el fiscal que lleva el caso

La cantante y actriz colombiana Greeicy.

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Luis Alberto Rendón, padre de la cantante colombiana Greeicy, fue arrestado e imputado por presuntamente haber ordenado el secuestro de dos empleados de una finca que posee la artista en el departamento de Antioquia, Colombia, a quienes se les acusó de haber robado una caja fuerte de la propiedad.

Según informó el medio local Noticias Caracol, el hecho ocurrió el 8 de mayo de 2023 en un exclusivo sector llamado Llanogrande, ubicado en el municipio de Rionegro del departamento.

"Me pusieron el revólver en los dientes para restregármelos bien duro, y me decían que si yo no cantaba donde estaba la caja fuerte, que me atuviera a las consecuencias", manifestó Francisco, uno de los hombres que introdujo la denuncia contra Rendón.

El hombre de de 61 años señaló que el secuestro y la tortura fue ejecutado por cinco supuestos escoltas de la familia de la artista.

"Empezaron a golpearme con la cacha del revólver; me tiraron (golpearon) en la cabeza y me cogieron siete puntos; después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, y me hincharon la vista, veo borroso por la vista derecha (sic), no veo bien porque el golpe fue tremendo, intenso", agregó la presunta víctima, quien además señaló que se encontraba trabajando en una construcción en la finca cuando ocurrió el rapto.

Asimismo, el hombre enfatizó que nunca ingresó a la propiedad pues los trabajos que realizaba se llevaba a cabo fue en el exterior de la residencia.

Según el diario El Tiempo, tras el robo, el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Giovanni Puentes, informó a la familia Rendón que los trabajadores agredidos no eran sospechosos del hurto.

La otra víctima se identificó como Élder y aseguró haber escuchado los maltratos que realizaron a Francisco antes de torturarlo a él.

"Se escuchaban los gritos (de Francisco) cuando lo torturaban porque lo amarraron en una viga metálica de una columna de la casa. Ahí lo torturaron mucho tiempo. Después me llevan a mí y me metieron allá también, donde me cogen todos (…) y tengo consciencia hasta cuando me están metiendo una manguera por la boca".

El padre de Greeicy fue capturado el sábado 11 de octubre en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, y permanece bajo arresto domiciliario, según informó el fiscal que lleva el caso. Junto a Redón, otras cinco personas están siendo enjuiciadas.

Reacción de Greeicy

Luego de que trascendiera la noticia, la cantante de Los Besos se pronunció en redes sociales, donde compartió un video que expone algunos momentos junto a su familia y asevera que los valores que la hacen un buen ser humano los aprendió de cada una de las personas con las que creció.

"Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, H O N E S T A M E N T E, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta", inicia el texto.

"Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa.

"Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo M A R A V I L L O S O S que son como seres humanos y sé que la palabra 'maravillosos' es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña. Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D", agregó.

Culminó manifestando que tanto ella, como sus seres queridos, no bajarán la cara ante la situación.

"Y aunque sufra el C O R A Z Ó N… Siempre con la frente en A L T O porque la C O N C I E N C I A nos enseñó que si está L I M P I A bien se descansa".

