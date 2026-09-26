sábado 26  de  septiembre 2026
CINE

Iñárritu celebra la acogida de su "urgente" cinta "Digger" en México junto a Tom Cruise

Con esta cinta, Tom Cruise se suma a la lista de intérpretes, como Javier Bardem o Leonardo DiCaprio, que han trabajado con Alejandro González Iñárritu

El director mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense Tom Cruise posan durante el estreno en Ciudad de México de la película Digger.

El director mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense Tom Cruise posan durante el estreno en Ciudad de México de la película Digger.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de once años sin estrenar una película en Hollywood, el director mexicano Alejandro González Iñárritu presenta ‘Digger’ en su país, junto a la estrella estadounidense Tom Cruise que, tras más de dos décadas sin nominaciones de la Academia para los Óscar, presenta su candidatura a todos los premios interpretando a un magnate ficticio del petróleo.

“Es un honor estar en mi país, con mis compatriotas mexicanos. Es muy emocionante, les agradezco mucho el cariño, es conmovedor ver a tanto joven. Esta película está hecha para ustedes, es muy absurda y muy urgente, pero sobre todo muy humana”, agradeció Iñárritu durante la presentación de la producción en Ciudad de México.

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Más de nueve años de trabajo por su cuenta y siete en colaboración con Cruise han sido necesarios para presentar 'Digger', una sátira política sobre las altas esferas del poder en todo el mundo, desde la clase política hasta la empresarial.

Con esta cinta, Cruise se suma a la lista de intérpretes que han trabajado con el mexicano como Javier Bardem o Leonardo DiCaprio, que luego de años e intentos por alzarse con el Óscar a Mejor interpretación logró levantar la estatuilla por ‘The Revenant’ (2015).

“Es hora de que nos podamos unir en esta historia de este señor (Cruise). Es un privilegio trabajar con él. Nos ha mostrado 46 años de talento para entender la humanidad”, reconoció el cinco veces ganador del Óscar sobre su primera colaboración con la figura de Hollywood.

Un accidente petrolero en una base de extracción de Groenlandia pondrá al empresario Digger como el único capaz de evitar una catástrofe natural en el mundo de dimensiones nunca antes vistas, aunque Digger no parece especialmente interesado en salvar a las personas afectadas, sino más bien su empresa y legado.

La vuelta de Iñárritu a Hollywood tras su última película realizada en México, ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’ (2022), se postula como un intento más por alzarse con más estatuillas y por lograr la tan ansiada primera para Cruise, a pesar de las críticas mixtas recibidas en las primeras reseñas de la prensa especializada.

Cruise y México

Entre aficionados disfrazados de vaqueros como Digger y mariachis que recibieron al intérprete de 64 años, Cruise bailó y celebró su regreso a tierras mexicanas un año después de haber presentado ‘Misión imposible: la sentencia final’ en un evento masivo en el Auditorio Nacional.

“He visto todas las películas de Alejandro desde ‘Amores perros’ (2000) y estar aquí con él era uno de mis sueños. Esto es una celebración de México y la cultura de este país, de su historia. Es para celebrar lo que este país, y Alejandro también, han dado al mundo”, celebró generosamente.

Una vez más, Cruise se reconoció como un amante del país y su comida y recordó lo “maravillado” que está con “su belleza” desde que se acercara por primera vez a México en 1982.

Desde entonces, “Tomás” Cruise, como le gusta a Iñárritu llamar a su amigo y compañero, ha entablado relaciones con chefs nacionales como Santiago Lastra y ha acudido al país siempre que ha podido para presentar sus cintas.

Proceso creativo

El actor ha trabajado con directores de la talla de Stanley Kubrick o Francis Ford Coppola, y con esa experiencia defiende a Iñárritu como “uno de los mejores de la historia” y reconoce que tanto él como el mexicano son “unos soñadores e intensos” que saben reírse de sí mismos.

“Todos los días en el set eran inspiradores, a veces era muy difícil dormir de lo emocionado que estaba. Él entiende todo lo que engloba este arte”, reveló sobre el proceso creativo detrás de 'Digger'.

Además de Cruise e Iñárritu, la escritora mexicana Sabina Berman, coguionista del filme, y la actriz Mercedes Hernández, quien interpreta a la criada de Digger, estuvieron presentes en la alfombra “naranja”, que se alargó más de tres horas mientras Cruise firmaba a todos los presentes.

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