lunes 3  de  agosto 2026
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Traductora de "La Odisea" deja una demoledora crítica del filme de Nolan

La traductora al inglés del poema de Homero ha escrito una crítica demoledora del filme, del que dice que carece de profundidad emocional y ética

Matt Damon, Christopher Nolan, Emma Thomas y Anne Hathaway asisten al estreno de La Odisea, presentada por Universal Pictures, el 14 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Matt Damon, Christopher Nolan, Emma Thomas y Anne Hathaway asisten al estreno de "La Odisea", presentada por Universal Pictures, el 14 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ Vía Dimitrios Kambouris/Getty Images

LONDRES.- La película de Christopher Nolan, La Odisea, estrenada este mes, es un éxito de taquilla, pero la traductora al inglés del poema de Homero, citada por el cineasta como una influencia en su adaptación, ha escrito una crítica demoledora del filme, del que dice que carece de profundidad emocional y ética.

La cinta de Nolan narra el peligroso viaje de Odiseo/Ulises (Matt Damon) de regreso a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya, mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) espera su retorno mientras descarta a los pretendientes que se han instalado en su palacio.

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A pesar de haber sido rodada con cámaras IMAX para ofrecer al espectador una experiencia más nítida y realista, la traductora británico-estadounidense Emily Wilson ha escrito un artículo muy crítico del filme en la publicación London Review of Books, titulado Un hombre sin complicaciones.

Wilson, licenciada en Estudios Clásicos en la Universiad de Oxford, es profesora en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) y, además de La Odisea, ha traducido la Ilíada de Homero.

"La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen que el poema sea grandioso. No aporta nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos", escribe Wilson.

Pero la traductora va más allá al considerar que el filme "carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética" y afirma que "su estructura narrativa es artificiosa".

"La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible", añade Wilson.

Renovado interés

Pese a todo, Wilson reconoce que la obra del director británico ha despertado un renovado interés por la epopeya griega.

"El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento para celebrar", señala Wilson, que afirma que el poema atrae al público a las salas de cine y las traducciones se están vendiendo mucho.

Nolan está haciendo "todo lo posible para que el público general vuelva a leer, y se lo agradezco", dice Wilson. Añade que la película es confusa y sus personajes están poco desarrollados, pero concede que tiene calidad en las grandes explosiones y la aparición de personajes gigantes.

En una reciente entrevista con EFE, Nolan dijo que, al abordar La Odisea, se dio cuenta de que la historia más antigua, la base de toda la literatura occidental, "tiene una estructura no cronológica de lo más aventurera".

"Fue algo que me hizo sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción. Sí, intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado y con cuya adaptación disfruté muchísimo", explicó.

Nolan ha indicado que utilizó el primer verso de la traducción de Wilson como guía para su Odiseo/Ulises.

A pesar de las críticas de la traductora, la prensa británica ha elogiado el filme. El Telegraph lo calificó como "el filme del año" y The Times lo describió como "una obra maestra en todos los sentidos", en tanto que el Standard lo consideró como "una obra colosal".

FUENTE: EFE

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