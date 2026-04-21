Rihanna posa para portada de W Magazine junto a su hija Rocki

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

MIAMI.- La hija de Rihanna, con tan solo siete meses, podría estar siguiendo los pasos de su madre en el mundo de la moda. La artista de Anti, y su pequeña, Rocki Irish, protagonizaron la portada de la revista W, marcando así el debut de la pequeña en una revista.

Al compartir la portada en su Instagram, Rihanna felicitó a su compañera de portada, añadiendo en tono de broma que su hija, fruto de su relación con A$AP Rocky, "llegó al set y opacó a su mamá".

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"¡Chicas de portada! ¡La pequeña Rocki lo dio todo en su primera portada! ¡Llegó al set y opacó a su mamá!", escribió la cantante.

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Familia

La nueve veces ganadora del Grammy y Rocky dieron la bienvenida a su tercera hija, Rocki, en septiembre. También son padres de dos hijos varones: RZA, nacido en 2022, y Riot, que llegó en 2023. En septiembre de 2025, una fuente reveló en exclusiva a People que la magnate de Fenty Beauty estaba radiante de felicidad por la llegada de su pequeña.

"Siempre soñó con tener una niña. Ha estado comprando mucho y está muy emocionada por vestir a su hija. Es un mundo completamente nuevo para ella", explicó.

Durante una reciente aparición en The Ebro Show, donde habló sobre su álbum, su experiencia como padre de una niña y su relación con Rihanna, el rapero comentó cómo el hecho de convertirse en padre de una niña el pasado septiembre lo había hecho "más vulnerable".