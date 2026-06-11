jueves 11  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Salma Hayek, la estrella mexicana que da la bienvenida al Mundial 2026

Hayek posó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sostuvo el trofeo que se adjudicará el campeón de la justa mundialista que arrancó este jueves en México

La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.

La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.

AFP/Ángela Weiss

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Salma Hayek como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dio la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado este jueves en el Estadio de Ciudad de México, conocido como Azteca, con un discurso en el que destacó la “unión del fútbol”.

“Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026”, afirmó la artista de Hollywood frente a un estadio repleto de estrellas del cine, del deporte y de la música.

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Minutos después de su mensaje, Hayek posó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sostuvo el trofeo que se adjudicará el campeón de la justa mundialista que arrancó este jueves en México, país que por tercera vez es sede de este evento deportivo, esta vez junto a EE.UU. y Canadá.

Estrellas

Entre la afición destacó la pasión pero también personalidades del espectáculo a nivel internacional como la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, pero también nacionales como los actores mexicanos Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Medina y Karla Souza, quien participó en México 86, película que hace referencia al torneo mundialista en México.

También deslumbró la figura del boxeador Canelo Álvarez acompañado de su esposa la modelo Fernanda Gómez, así como la leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos y el exjugador de baloncesto Joakim Noah.

FUENTE: EFE

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