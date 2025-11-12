miércoles 12  de  noviembre 2025
MUSEOS

Sospechosa de robo al Louvre queda en libertad con restricciones judiciales

La mujer fue detenida a finales de octubre en una de las redadas tras el hurto de joyas en el museo y fue imputada a principios de noviembre

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. &nbsp;

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.

 

AFP/Dimitar Dilkoff

PARÍS.- Una mujer de 38 años que estaba en detención preventiva en el marco de la investigación por el espectacular robo al Louvre fue liberada sujeta a control judicial por la Corte de Apelaciones de París, informaron este miércoles fuentes judiciales.

La mujer fue detenida a finales de octubre en una de las redadas tras el hurto de joyas en el museo y fue imputada a principios de noviembre por complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Fue presentada como la pareja de uno de los cuatro miembros del comando que ejecutó el robo a plena luz del día el 19 de octubre y que huyeron en moto con un botín valorado en cerca de 100 millones de dólares.

Actualmente hay tres imputados que siguen detenidos, incluida la pareja de la mujer liberada, un hombre de 37 años y otros dos sospechosos de 34 y 39 años. Los tres están acusados de ser parte del comando que cometió el robo.

"Hay cuatro autores, queda pendiente encontrar al menos a uno, además de él o los que encargaron el robo", declaró a principios de noviembre el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, al diario local Le Parisien.

Restricciones judiciales

Las condiciones para su liberación son la prohibición de contactar con sus cómplices o coautores y la prohibición de salir del territorio nacional y la entrega de su pasaporte.

El abogado de la sospechosa, Adrien Sorrentino, declaró que se alegra de que se haya aplicado la ley y que se hayan escuchado sus argumentos.

"Ahora nos centramos en lo que viene después, la defensa del fondo del caso de nuestra clienta, que sigue bajo investigación, para demostrar su inocencia", dijo.

FUENTE: AFP

