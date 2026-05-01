"Amor, ¿quién eres?", el nuevo viaje emocional de Leslie Grace

“Es mi primer disco completo en 10 años. El anterior lo grabé a los 17, ahora tengo 31 años. He lanzado música en ese tiempo, pero no un álbum completo, entonces me quería tomar mi tiempo para plasmar bien las cosas que he experimentado en el amor”.
Este trabajo discográfico refleja lo que ha aprendido en las relaciones de pareja, pero también lo que ha descubierto de sí misma. La carta de presentación del álbum es un cuestionamiento al amor.
“He aprendido mucho de mí misma, como lo que acepto y lo que no. El primer sencillo, Amor, ¿quién eres, es una pregunta que hago al inicio del disco, es una canción en búsqueda de lo que es el amor. Si fuera una persona, qué le diría, qué me diría a mí, cómo se vería. Yo creo que el amor está en todas partes, no solo románticamente, sino que se disfraza de diferentes maneras y, a veces, de formas que uno no cree posible. Eso aprendí en las relaciones”, manifestó.
“Y cada otra canción es como una respuesta a esa pregunta. Hay un tema que se llama Miedo, que trata de ese sentimiento que uno siente cuando está a punto de enamorarse de verdad y tiene temor de lanzarse. Hay otra que se titula Ojalá, que habla de ese anhelo de querer un amor y esperarlo. Cada canción responde esa pregunta de manera diferente. Creo que todos podemos identificarnos con algunas de esas etapas. Hay otras que son para bailar, pero si escuchas la letra, hablan de desamor. Espero que esas también las puedan dedicar. De eso se trata el disco, de un viaje emocional”.
El primer tema que se desprende del álbum nació hace una década, pero permaneció guardado.
“El proceso del disco nos ha tomado dos años concentrados, aunque la canción más vieja, Amor, ¿quién eres?, surgió como una poesía que escribí a los 19 años, y ese mismo día se convirtió en canción. Y durante 10 años regresaba a ese link (enlace) en mi Dropbox para escucharla, pero nunca la lancé, se quedó ahí como un demo; siempre me encantó, pero no le había llegado el momento”, contó.
“Me había tomado un tiempo sin lanzar música, para simplemente escribir por amor al arte, reconectarme con mi musa y concentrarme en proyectos de actuación. En ese entonces salieron otras canciones con ese mismo hilo conductor. No fue hasta hace dos o tres años, cuando estaba escribiendo para el disco, que dije: aquí hay algo. Cuando las compartí con mi equipo y colegas, sentí que había algo interesante y que esa pregunta al amor podía ser la idea que anclara todo el disco. Así salió el concepto”, agregó.
En cuanto a su evolución artística, la fusión ha sido una constante desde sus inicios.
“En términos de los sonidos, me he retado más. Como tengo una mezcla de influencias, me encanta experimentar con los sonidos; siempre me ha gustado mezclar. Y en este disco, con 14 canciones, creo que logré experimentar bastante con los sonidos que me emocionan. Y espero que la gente lo disfrute de la misma manera que yo lo hice. Ha sido un trabajo de muchos años. Estoy contenta de que la gente pueda conocerme de una manera distinta, porque he madurado bastante. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos productores y compositores que admiro muchísimo. La magia de ellos está en estas canciones”, comentó.
Raíces y fusiones
Sobre la inspiración detrás de este material discográfico y cómo surgió el título, expuso:
“Se llama Amor, ¿quién eres?, porque es una pregunta que le hago al amor y, de cierta manera, a mí misma. Y quería en este disco tomarme mi tiempo para crear canciones que pudieran ser un reflejo de todas las influencias musicales que he tenido a lo largo de mi vida. Hay un poco de lo tropical, bachata, merenguetón. Hay mucha fusión, entonces van a sentir mis inclinaciones tropicales, pero también mis inclinaciones pop y más contemporáneas. En canciones más urbanas, hay afrobeats, reguetón, un poquito de todo. También hay una canción en inglés al final, para darles un regalito a mis oyentes que solo hablan inglés”.
“Es un recorrido a través de todas las emociones que se sienten en el amor, ya sea en una relación a largo plazo que atraviesa todas esas etapas que, a veces, pueden ser un poco turbulentas entre dulce y amargo, pero que cada una te enseña algo y es importante experimentarlas”, agregó.
La cantante adelantó que se trata de un álbum que también honra sus raíces. El tema que da título a la producción musical es una fusión de sonidos dominicanos y brasileños.
“Este disco tiene mucho de la República Dominicana. Empezamos con Amor, ¿quién eres?, que es una bachata, pero también tiene un poco de bossa nova. Era muy importante para mí marcar lo tropical, los sonidos caribeños en este disco. No solamente porque son ritmos que me encantan, sino porque son parte de mí. Entonces no creo que pudiera hacer un disco en español para mi gente latina sin incorporar esos ritmos”, dijo.
“Yo empecé y me di a conocer con la bachata Will You Still Love me Tomorrow. Y mi primer disco, en su mayoría, fue de bachatas. Era importante para mí marcar ese ritmo desde el comienzo del álbum. Y en las otras canciones van a escuchar un poco de los otros sonidos, que son típicos dominicanos, como el merengue y toques de bachata, pero distintos”.
Nacida en Nueva York de padres dominicanos, la artista abordó cómo ha sido vivir entre dos idiosincrasias.
“Toda la vida ha sido así, siempre sintiéndome, a veces, no lo suficientemente dominicana, o no lo suficientemente americana. Pero ahora he aprendido, especialmente hoy, ya que tenemos tanto acceso a información y estamos tan conectados por las redes sociales. Me siento parte de una generación; mientras va pasando el tiempo, vamos compartiendo nuestras experiencias. Y creo que hoy día con la globalización del streaming, del arte, no solamente de la música, también del mundo del cine y la televisión, podemos apreciar diferentes culturas a las que anteriormente no teníamos acceso”, expresó.
“Y con eso viene un entendimiento de lo que somos, aunque no hablemos el mismo idioma o lo hablemos perfecto. No tenemos que esconder lo que somos para acoplarnos a cierta audiencia. No tenemos que elegir o esconder parte de nuestra identidad para aportar valor a la sociedad. Crecí sintiendo que tenía que explicar mi origen. Pero ahora sí me da gusto, aunque a veces tenga que explicar por qué mi cultura es única. Y cuando no lo tengo que hacer es un alivio”.
Entre otros proyectos, en la gran pantalla encarna a una cantautora, en la película Stages, además, se puso bajo las órdenes del cineasta mexicano Jonás Cuarón en Campeón Gabacho, filme en el que comparte créditos con Rubén Blades y otros músicos.