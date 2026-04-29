miércoles 29  de  abril 2026
RECONOCIMIENTO

La artista Patti Smith es honrada con el Premio Princesa de Asturias

Smith ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía

Fotografía de archivo del 08/10/2025, de la cantante, compositora y escritora estadounidense Patti Smith durante un concierto en el Teatro Real de Madrid. &nbsp;

Fotografía de archivo del 08/10/2025, de la cantante, compositora y escritora estadounidense Patti Smith durante un concierto en el Teatro Real de Madrid.

 

EFE/ Juanjo Martín

OVIEDO.- La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, considerada la Madrina del Punk, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

Patricia 'Patti' Lee Smith (1946, Chicago, Estados Unidos), cuyas composiciones oscilan entre lo poético y lo musical, ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como Because the night, coescrito con Bruce Springsteen, o People have the power.

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Admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y Bob Dylan, y apasionada de Federico García Lorca, ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía de las bandas 'garage' de rock de finales de los sesenta.

Autora de varios poemarios y artista visual, Smith saltó a la fama con su álbum debut, Horses (1975), con el que propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock.

Premio

El acta del jurado del premio, presidido por la bailaora y coreógrafa española María Pagés, resalta que la "impetuosa creatividad" de Smith "conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva".

"Intérprete de estilo vigoroso", Smith ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad "en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo", recoge el acta leída en la ciudad de Oviedo (norte de España).

Como escritora, ha transmitido además "una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias", y "con una actitud inconformista y transgresora" se ha convertido en "ejemplo para muchas artistas".

"Ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones", concluye el jurado.

Smith, que se ha impuesto a otras cincuenta y cuatro candidaturas de una treintena de nacionalidades, toma el relevo como ganadora de este premio de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes está destinado a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

FUENTE: EFE

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