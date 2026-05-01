viernes 1  de  mayo 2026
MÚSICA

Elvis Crespo regresa a Europa este verano con nueva gira "Poeta Herío Tour"

El ganador del Grammy y del Latin Grammy presenta en julio un proyecto que ha reabierto su conversación con públicos de distintas generaciones

El cantante Elvis Crespo.&nbsp;

El cantante Elvis Crespo. 

Cortesía/ Nevarez PR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Elvis Crespo regresa a Europa con un nuevo espectáculo. El ganador del Grammy y del Latin Grammy, presenta en julio el universo de Poeta Herío, un proyecto que ha reabierto su conversación con públicos de distintas generaciones gracias a colaboraciones que atraviesan géneros, escenas y geografías.

La gira supone, según un comunicado, un regreso y una actualización: Crespo vuelve a caminar por escenarios europeos, pero lo hace con un relato que no existía en sus visitas anteriores.

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"Poeta Herío, junto a su reciente expansión, Poeta Herío: Colmadito Edition, han devuelto a Crespo a un primer plano que va más allá de la nostalgia. El álbum, descrito como un capítulo íntimo y audaz, reúne a nombres como Arcángel, Ivy Queen, Jerry Rivera, La Insuperable o Víctor Manuelle, y recupera el pulso del merengue desde una mirada contemporánea", explica.

El proyecto, que ha seguido creciendo con nuevas versiones y temas inéditos, se convirtió también en la base del espectáculo que el artista estrenó en el Coliseo de Puerto Rico a principios de 2026 con un concierto completamente agotado.

Nueva música

Este anuncio llega luego de que Elvis Crespo se uniera a Quevedo en La Graciosa, tema que ha alcanzado rápidamente el #1 en Spotify España.

Impulsada por su viralidad en redes y su fusión de ritmos urbanos con una vibra tropical, la canción se posiciona como el himno del momento, mientras Crespo destaca la energía especial con la que fue creada y aprovecha este impulso para llevar su música a Europa con una gira veraniega, reafirmando su vigencia e impacto global.

Crespo viaja con un formato que une música, identidad y escenografía, uniendo los temas que marcaron sus inicios, entre ellos Suavemente, Píntame y Tu Sonrisa, con aquellas canciones que han revitalizado su repertorio en los últimos años.

Todo ello presentado con un enfoque que no busca únicamente el baile, sino también el reconocimiento cultural de un sonido que ha estado presente en campañas globales, festivales internacionales y momentos que han llevado su música de Puerto Rico al resto del mundo.

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