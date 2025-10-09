jueves 9  de  octubre 2025
Bad Bunny recibirá Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21

El reconocimiento se otorga con base en un extraordinario desempeño en las listas durante los últimos 25 años

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El 2025 sigue siendo de grandes logros para Bad Bunny. Luego de haber lanzado su exitoso álbum Debí Tirar Más Fotos y haber culminado una residencia agotada de más de treinta conciertos en Puerto Rico, el cantante será honrado con el Billboard Artista del Siglo 21.

El lugar de entrega del galardón será la venidera ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Telemundo y Billboard explicaron, a través de un comunicado en conjunto, que el reconocimiento se otorga con base en un extraordinario desempeño en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs durante los últimos 25 años del siglo.

"Está cimentado en su dominio sin precedentes de las listas de Billboard en los últimos 25 años. Sus álbumes y sencillos multiplatino han redefinido las reglas al encabezar con histórica consistencia las listas. Desde múltiples canciones debutando simultáneamente en los primeros puestos hasta lanzamientos de álbumes que marcaron el centro de la conversación global, su desempeño estableció un nuevo estándar para la música latina", añadieron.

A su vez, destacaron la influencia que el intérprete de Moscow Mule ha tenido a nivel global, refinando el alcance de la música latina en el mundo y creando nuevos parámetros para la industria.

Siguen los éxitos

El puertorriqueño, nombrado el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante tres años consecutivos, actualmente ostenta el récord de la gira con mayor recaudación en un solo año.

Fue el primer artista de habla hispana en encabezar Coachella, y la transmisión global de su último show de residencia en Puerto Rico, No me quiero ir de aquí, se convirtió en la presentación de un solo artista más vista en la historia de Amazon Music.

Los Premios Billboard 2025 se transmitirán en vivo por Telemundo el jueves, 23 de octubre.

