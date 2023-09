Instructora de yoga en Miami lanza libro bilingüe

La instructora de yoga en Miami Carolina Velásquez. Cortesía/Sirius Comunicaciones

MIAMI.- Con una trayectoria en la práctica del yoga y como maestra de la tradicional disciplina originada en la India, formando a más de 50 profesionales, Carolina Velásquez presenta en Miami su libro bilingüe From the Heart to the Mat.







"El enfoque de Carolina en la enseñanza del yoga ha trascendido las barreras lingüísticas y culturales. Su libro From the Heart to the Mat no solo resalta por su contenido de alta calidad, en el que detalla minuciosamente cada postura de yoga y su diseño visualmente cautivador, sino también por su enfoque bilingüe, convirtiéndose en una guía accesible tanto para el público de habla hispana como para el angloparlante. Este enfoque inclusivo y diverso refleja la visión de la autora de unir a personas de diferentes orígenes a través de la práctica del yoga", destacó la agencia de comunicaciones de Velásquez en un comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Experienced Yoga Teacher (@cvelasquez13) "El yoga es una práctica de autoconocimiento, una herramienta poderosa que ayuda a transformar vidas. A mí me ha ayudado a regular mis emociones, a tomar una pausa antes de reaccionar, a mejorar mi relación conmigo misma y por ende, con las demás personas. Mi objetivo es hacer que esta disciplina sea accesible para todos, sin importar su origen o idioma. A través de la práctica del yoga podemos encontrar un espacio para crecer y sanar", dijo la experta radicada en Miami. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Experienced Yoga Teacher (@cvelasquez13) Uno de los logros más destacados de Carolina Velásquez es su papel como instructora y formadora de teachers training de yoga bajo el aval de Yoga Alliance, organización con sede en Estados Unidos que solo otorga sus credenciales de profesor de yoga experimentado (E-RYT por sus siglas en inglés Experienced Registered Yoga Teacher) a instructores que cumplan estándares elevados como 200 horas de aprendizaje, más de 1000 horas de enseñanza en una escuela registrada y un plan de estudios en técnicas, entrenamiento y práctica en las disciplinas asana, pranayama y meditación, así como estudios de anatomía, fisiología, biomecánica, historia, filosofía y ética del yoga. Velásquez es la única instructora aprobada y bilingüe en el Instituto de yoga ubicado en el sur de la Florida que dirige, siendo responsable de formar nuevas generaciones de profesores de yoga. Su compromiso y pasión por la enseñanza son evidentes en la calidad de los profesionales que ha formado y en la influencia que ha tenido en la comunidad. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Experienced Yoga Teacher (@cvelasquez13) A través de su enseñanza ha impactado a las comunidades latinas y estadounidenses al ofrecer herramientas para lograr el equilibrio mental, espiritual y físico. Su enfoque va más allá de la mera instrucción de posturas, pue busca preparar a futuros instructores que sean capaces de orientar a sus posibles estudiantes en la búsqueda exitosa de una vida más consciente y en armonía con su ser interior. "Velásquez continúa siendo una figura inspiradora en el mundo del yoga y el bienestar, dejando una positiva influencia en todas las personas que tienen el privilegio de cruzarse en su camino. From the Heart to the Mat y su compromiso con la enseñanza refuerzan su estatus como una auténtica líder en los sectores del yoga y la salud mental", destacó su equipo de comunicaciones. From the Heart to the Mat se puede adquirir en Amazon.com. FUENTE: REDACCIÓN

