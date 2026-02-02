lunes 2  de  febrero 2026
CELEBRIDADES

J Balvin confirma reconciliación con Bad Bunny: "Voy a ir a verlo al Super Bowl"

J Balvin confirmó que se ha reconciliado con Bad Bunny, al que irá a ver el próximo fin de semana en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en la 68.ª edición de los Premios Grammy.

Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en la 68.ª edición de los Premios Grammy.

Emma McIntyre / Getty Images via AFP

LOS ÁNGELES.- El colombiano J Balvin confirmó que se ha reconciliado con el puertorriqueño Bad Bunny, al que irá a ver el próximo fin de semana en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

"Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere", declaró Balvin a EFE durante la alfombra roja de los Premios Grammy, en Los Ángeles.

Lee además
El cantante colombiano J Balvin se presenta en el escenario durante la grabación del concierto de recaudación de fondos Vax Live en el SoFi Stadium en Inglewood, California, el 2 de mayo de 2021. 
MÚSICA

J Balvin se suma al cartel de artistas latinos en el Super Bowl
Escena de la película Un simple accidente.  video
SUCESOS

Irán detiene a guionista nominado al Óscar por "It Was Just an Accident"

El colombiano aseguró que el próximo 8 de febrero estará entre el público del estadio Levi’s de Santa Clara (California), donde Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en solitario en el medio tiempo en la final de la NFL.

"Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande", dijo.

Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

J Balvin estuvo nominado en los Grammy a mejor álbum de música urbana por 'Mixtape' y compitió precisamente con el puertorriqueño, con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

El colombiano se mostró orgulloso del peso de la música latina en la industria global: "Cada vez va creciendo más. Luchamos para que siga creciendo. Lo que está pasando con nosotros, lo que pasa con Bad Bunny en el Super Bowl", ejemplificó.

Por la alfombra también desfiló el puertorriqueño Rauw Alejandro, nominado a mejor álbum de pop latino por 'Cosa Nostra'.

"En este momento que estoy de mi vida, creo que he conectado todavía más con mi cultura y las historias de mis abuelos y nuestros pioneros. La identidad es algo muy importante que llevo en el corazón", dijo sobre el talento en Puerto Rico.

Además, se mostró orgulloso de su compatriota Bad Bunny: "Benito es uno de los mejores artistas, somos familia, tenemos el mismo apellido. Mucho orgullo. Representa no solo a Puerto Rico sino a todos los latinos del mundo y sé que va a romper el Super Bowl", expresó.

Aunque no podrá estar en presente en la final de fútbol americano, Rauw explicó que lo verá desde casa "con una cervecita y a disfrutar la noche".

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Cher protagoniza hilarante momento en los Grammy Awards

Shakira celebra 49 años en medio de exitosa gira global

Meryl Streep y Anne Hathaway se reúnen en primer tráiler de "The Devil Wears Prada 2"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia