lunes 2  de  febrero 2026
CINE

Meryl Streep y Anne Hathaway se reúnen en primer tráiler de "The Devil Wears Prada 2"

En menos de 12 horas, el tráiler ya acumula más de 4 millones de vistas, posicionándola como una de las películas más esperadas de este 2026

Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway interpretan a Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente, en The Devil Wears Prada 2.&nbsp;

Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway interpretan a Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente, en "The Devil Wears Prada 2". 

Captura de pantalla/Youtube/20th Century Studios
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Este primer adelanto muestra a Andy Sachs (interpretada por Hathaway) regresando a la gran pantalla con una carrera periodística consolidada, ocupando ahora la dirección de contenidos de Runway, mientras que su exjefa, la icónica Miranda Priestly (Streep), lucha contra la obsolescencia de los medios impresos.

Lee además
Escena de la película Un simple accidente.  video
SUCESOS

Irán detiene a guionista nominado al Óscar por "It Was Just an Accident"
La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025. 
EN LAS REDES

Cher protagoniza hilarante momento en los Grammy Awards

La trama se complica cuando Miranda se ve obligada a depender del poder financiero de su otra antigua asistente, Emily Charlton (Blunt), para rescatar la revista.

Embed

La primera película, basada en la novela de Lauren Weisberger, narra la historia de Sachs, una joven ambiciosa que asume el puesto de asistente junior de Priestly, editora en jefe de una prestigiosa revista de moda.

Junto con los cuatro protagonistas principales, se unen al elenco los actores Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora, en papeles que todavía no han sido revelados.

El director original, David Frankel, y la guionista Aline Brosh McKenna también regresan al universo de Runway.

En menos de 12 horas, el tráiler ya acumula más de 4 millones de vistas, posicionándola como una de las películas más esperadas de este 2026.

El The Devil Wears Prada 2 llegará a las salas de cine el 1 de mayo.

Temas
Te puede interesar

Shakira celebra 49 años en medio de exitosa gira global

J Balvin confirma reconciliación con Bad Bunny: "Voy a ir a verlo al Super Bowl"

Detienen Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia