Meryl Streep y Anne Hathaway se reúnen en primer tráiler de "The Devil Wears Prada 2"

Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway interpretan a Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente, en "The Devil Wears Prada 2".

MIAMI.- Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci se reúnen veinte años después en The Devil Wears Prada 2". Recientemente, 20th Century Studios estrenó un nuevo tráiler de la esperada secuela de la película de 2006, The Devil Wears Prada.

Este primer adelanto muestra a Andy Sachs (interpretada por Hathaway) regresando a la gran pantalla con una carrera periodística consolidada, ocupando ahora la dirección de contenidos de Runway, mientras que su exjefa, la icónica Miranda Priestly (Streep), lucha contra la obsolescencia de los medios impresos.

La trama se complica cuando Miranda se ve obligada a depender del poder financiero de su otra antigua asistente, Emily Charlton (Blunt), para rescatar la revista.

La primera película, basada en la novela de Lauren Weisberger, narra la historia de Sachs, una joven ambiciosa que asume el puesto de asistente junior de Priestly, editora en jefe de una prestigiosa revista de moda.

Junto con los cuatro protagonistas principales, se unen al elenco los actores Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora, en papeles que todavía no han sido revelados.

El director original, David Frankel, y la guionista Aline Brosh McKenna también regresan al universo de Runway.

En menos de 12 horas, el tráiler ya acumula más de 4 millones de vistas, posicionándola como una de las películas más esperadas de este 2026.

El The Devil Wears Prada 2 llegará a las salas de cine el 1 de mayo.