Irina Baeva asegura que sufrió abuso verbal durante relación con Gabriel Soto

"La única razón por la cual terminó (la relación) son las infidelidades de las cuales todo el mundo está enterado. Así pasaron las cosas ni modo, en mi ingenuidad las analizo pero no me gusta externarlo y entiendo por qué las mujeres no lo deben hacer", comentó.

En el programa, Baeva también confesó que por mucho tiempo sufrió violencia verbal y psicológica.

"Yo al día de hoy volteo a ver y sí puedo decir que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales no me daba cuenta. No física, no hemos llegado ahí; pero sí decidí no permitirlo más. Ahora volteo a ver, me acuerdo de la sensación y cómo me sentía, lo que estaba pasando, y de verdad digo: 'wow como pude haber permitido tanto'".

Ruptura

La intérprete recordó que un día recibió un mensaje que la hirió y fue entonces cuando reflexionó y decidió terminar la relación.

"Fue un tema muy irrespetuoso, todo verbal. Pero tengo claro ese momento, iba en mi camioneta, vino un mensaje y dije: 'es hasta aquí'. Este momento lo debes de vivir tú y puede pasar mucho tiempo (para salir)".

Señaló que no se puede juzgar a quienes son víctimas de violencia porque muchas veces las personas no son conscientes de la situación. "A mí me costó muchísimo tiempo (darme cuenta). Cuando sucedió fue literal de tajo (que dije basta)".

Irina también aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores sobre haber terminado con Soto cuando atravesaba una enfermedad.

"Es totalmente falso, no es cierto, estoy siempre cuando hay que estar".

Nuevo romance

Recientemente, Irina Baeva y Giovanni Medina fueron vistos juntos en un evento ecuestre en Ciudad de México. Aunque continúan sin confirmar la posible relación, el programa de televisión mexicano Ventaneando difundió imágenes de los artistas en las que se les ve salir del recinto tomados de la mano.

La pareja fue abordada por las cámaras de la producción de TV Azteca.

"Disfrutando todas las actividades; increíble organización, la verdad. Muy contentos, muy bien hecho. Todo muy bien. Muchísimas gracias", señaló.

Al ser cuestionados sobre si asistían como pareja, Medina prefirió responder su perspectiva del espectáculo. "Es un evento que es un orgullo para México y como mexicanos nos sentimos muy agradecidos de que sigan organizando temas de primer nivel. Muchas gracias".