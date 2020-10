Irina Baeva es criticada por su pronunciación en inglés

“¿Sabes qué me encanta? Tiene como tres semanas ¿o cuánto tiene ya? Y ya se le pegó el acento estadounidense”, mencionó Montijo durante la transmisión del programa de televisión producido por Televisa. “El um, ah, oh my Good ¿cómo dicen ustedes?”, comentó entre risas Galilea Montijo sobre la pronunciación de la pareja de Gabriel Soto.

Montijo, que compartía la mesa con otros presentadores y Arath de la Torre quien estaba como invitado, continuó con los comentarios sarcásticos mientras sus acompañantes siguieron con la broma sobre la pronunciación de la actriz de 27 años de edad.

Desde su llegada a Nueva York, Irina ha presumido cómo ha sido parte de vida en la capital.

"En Nueva York, cualquiera puede ser cualquier cosa siempre y cuando tengas el atuendo y la confianza para combinar", comentó la actriz en una publicación en su Instagram.