Irina Baeva habla sobre rumores de reconciliación con Gabriel Soto

"Ante ello, la protagonista de la obra Aventurera fue cuestionada al respecto. “Nada que comentar”, advirtió Baeva a los medios de comunicación durante la presentación de un bazar donde vendió algunas de sus prendas y accesorios que no ya no usa", agregó la revista.

“He dado muchas declaraciones al respecto. Muchas gracias”, enfatizó la actriz en dicho bazar.

De acuerdo con el reporte de People en Español, la venta de las prendas que realizó Baeva no tiene que ver con olvidar el pasado con Gabriel Soto.

"Es como limpieza de energía, depuración de energía, pero no precisamente negativa. Siempre he dicho: 'las cosas son para usarse y la gente es para quererse'. No le impregno ese sentido nostálgico o de valor sentimental", aseguró la intérprete rusa.

Separación de Gabriel Soto e Irina Baeva

A mediados de julio, Gabriel Soto publicó un comunicado en el que daba a conocer la separación de Irina Baeva.

"A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y comprensión, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación", escribió el intérprete mexicano a través de un storie.

"Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno", añadió Gabriel Soto.