Irlanda advierte que se retirará de Eurovisión-2026 si Israel participa

LONDRES.- El grupo audiovisual público irlandés RTE anunció el jueves que su país no participará en la edición 2026 del Festival de la Canción de Eurovisión en Viena si Israel mantiene su candidatura, con el fin de denunciar la situación en Gaza.

"La participación de Irlanda sería inconcebible dada la espantosa y persistente pérdida de vidas humanas en Gaza", así como los "asesinatos selectivos de periodistas", declaró el medio en un comunicado, encargado de la candidatura del país al concurso.

"La posición de RTE es que Irlanda no estará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 si se mantiene la participación de Israel", anunció.

La postura final se tomará una vez que el organizador del evento, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), decida sobre la participación de Israel, indicó RTE.

Durante la Asamblea General de la UER en julio, varios países habían expresado su "preocupación por la participación de Israel" en Viena en 2026, recuerda el grupo audiovisual.

El organizador les permitió retirarse del concurso hasta mediados de diciembre, sin penalizaciones económicas.

Irlanda forma parte de los países europeos que, junto con España, Noruega y Eslovenia, reconocieron al Estado de Palestina en 2024, y se mostraron muy críticos con el gobierno de Benjamin Netanyahu y con la guerra en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

